La película más esperada de Spider-Man tiene que enfrentarse a un nuevo reto en su estreno

La próxima película vinculada al Spider-Verse de Sony ha adelantado su fecha de estreno. Lo más preocupante es que también se encamina a una pelea por la taquilla con la esperadísima película original de Pixar, Gatto. Tras el éxito rotundo que tuvo la entrega original y el final de la secuela, la trilogía de animación concluirá con Beyond the Spider-Verse, que retoma la historia justo después de la segunda entrega.

Dirigida por Bob Persichetti y Justin K. Thompson, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse continuará el viaje de Miles Morales con el regreso del elenco característico de voces de Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Daniel Kaluuya o Nicolas Cage entre muchos otros. El estreno inicial estaba programado para 2024, pero la película se retrasó varias veces.

Una rivalidad inesperada en taquilla

Ahora, Sony Pictures ha actualizado oficialmente su calendario de estrenos, confirmando que llegará a los cines el 18 de junio de 2027. Esto es una semana antes de lo previsto. Este cambio coloca al final de la trilogía del Spider-Verse en competencia directa con Gatto de Pixar, cuyo estreno está previsto precisamente para ese mismo día.

Lo que pueda suponer Gatto para Pixar sigue siendo un misterio. Sin embargo, la trayectoria del estudio con producciones originales la convierte en un competidor importante para Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Teniendo en cuenta que Pixar ha sido capaz de dominar los estrenos de verano, Gatto podría atraer a un gran público familiar.

Sin embargo, además de las dificultades de taquilla de las películas originales de Pixar, la franquicia del Spider-Verse ha conseguido un público fiel por su impresionante nivel de animación y ese enfoque que terminó siendo tan innovador en el género de superhéroes. La expectación por el desenlace del Spider-Verse es enorme, y el retraso no ha hecho más que intensificar el interés de los espectadores.

Además, un duelo de taquilla entre Spider-Man y Pixar es algo que rara vez se ve, así que es el público el que más se beneficiará de la situación. El hecho de que estos estudios de animación se disputen la taquilla el mismo día es un lujo excepcional. Sin embargo, en el caso de Sony, todas las miradas estarán puestas en si Spider-Man: Beyond the Spider-Verse logra el éxito y está a la altura de lo que se espera que sea su monumental estreno.