Se anuncia una nueva serie de 'Death Stranding' que llegará a Disney+

Sin duda alguna, Death Stranding se ha ya convertido en una de las franquicias más populares de la industria del videojuego. El título ideado por Hideo Kojima ya causó cierta expectación al momento de su lanzamiento en 2019, pero sigue expandiéndose con varios proyectos anunciados que nada tendrán que ver con las consolas. Ahora, se ha confirmado que también será adaptada como serie de Disney+.

En la presentación de contenido original de Disney Asia-Pacífico en Hong Kong, Hideo Kojima sorprendió al público con su aparición y anunció que está trabajando en una serie de Death Stranding completamente de animación que llegará a Disney+ en 2027. El título provisional de la serie es Death Stranding Isolations.

'Death Stranding' llegará a Disney+ en formato animado

En este sentido, el creador de videojuegos será productor ejecutivo de la serie y estuvo acompañado en el escenario por Takayuki Sano, director de la misma. Ilya Kuvshinov, diseñador de personajes de Ghost in the Shell: SAC_2045 también presentó arte conceptual de la serie durante la presentación.

Por otro lado, la productora japonesa E&H Productions trabaja en el proyecto. Se sabe que utilizará un estilo de animación 2D dibujado a mano. Dicho esto, la próxima serie no es la única adaptación de la franquicia en desarrollo. Y es que se está desarrollando una película de acción real de Death Stranding. Está siendo producida por Kojima Productions y A24, además de estar confirmado que Michael Sarnoski será el director.

Como bien sabrás, el reparto de los videojuegos de Death Stranding está encabezado por Norman Reedus, conocido por interpretar a Daryl Dixon en la franquicia The Walking Dead. Además de él, el elenco incluye a Mads Mikkelsen, Léa Seydoux o Margaret Qualley, entre muchos otros. El protagonista es Sam Porter Bridges, quien transporta mercancías valiosas en una versión postapocalíptica de Estados Unidos que es de lo más particular.

Como serie de Disney+, Death Stranding tiene el potencial de llegar a una audiencia aún más amplia que no está tan vinculada al mundo de las consolas. Sin embargo, una diferencia significativa con respecto a una adaptación de videojuego como The Last of Us es que la serie presentará una historia nueva, pese a que la sinopsis confirma conexiones con Sam Porter Bridges y el universo ya establecido.