 La franquicia de 'The Walking Dead' revela cuáles son los planes para mantenerse viva durante años

Ahora que The Walking Dead está de celebración por un nuevo aniversario, AMC sigue teniendo grandes esperanzas en el que se espera que sea un futuro prometedor de la franquicia. El icónico episodio piloto de The Walking Dead se estrenó en 2010, impulsando sin querer lo que se convertiría en una de las franquicias más exitosas de la historia de la televisión. Así que sí, es una de las propiedades que más dinero generan.

Basada en la serie de cómics de Robert Kirkman, The Walking Dead comprende siete series individuales, que abarcan desde precuelas y secuelas hasta series antológicas que expanden su universo zombi. En este sentido, el principal creador de The Walking Dead, Scott Gimple, comparó la estructura narrativa de la franquicia de zombis con la de las producciones de Marvel Studios.

AMC planea asegurar la relevancia de la franquicia

"Fue una sola historia con todo tipo de direcciones diferentes. Incluso con personajes que han hecho tantas cosas, podemos ponerlos en diferentes realidades en las que tienen desafíos con los que evolucionar", comentaba Scott Gimple sobre el margen creativo que aún tenía la franquicia. Por ahora, la idea es llevar a los personajes más icónicos de The Walking Dead a nuevos países.

Esto es algo que ya se ha visto en The Walking Dead: Daryl Dixon, que mostró a personajes clave a Francia o España. Esto "abre un cofre del tesoro de posibilidades narrativas". Lo cierto es que AMC realmente cree que The Walking Dead podría seguir con proyectos en desarrollo durante más de una década. El presidente de AMC Networks, Dan McDermott, confirmó que esto era una posibilidad real.

"Hay muchos más continentes por visitar. Se trata de ver cómo evolucionan los personajes con el tiempo", comentaba Dan McDermott. "Es realmente emocionante ver hasta dónde podemos llegar con esto". Por ahora, The Walking Dead continuará con las secuelas de la serie insignia, Daryl Dixon, que ha sido renovada para una cuarta y última temporada. Por otro lado, The Walking Dead: Dead City regresará con la tercera temporada.

Si el universo de The Walking Dead logra sobrevivir 15 años más, el público sin duda querrá saber si volverán a ver juntos en pantalla a los personajes más importantes de la franquicia, como los que interpretan Norman Reedus y Andrew Lincoln. Como sabrás, este último interpretó por última vez a Rick Grimes en la miniserie The Walking Dead: The Ones Who Live. Aunque la serie corre el peligro de perder interés si se extiende por mucho tiempo, ahora acumula millones de seguidores.