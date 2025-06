La película de animación de 'Death Stranding' ya está en desarrollo

Death Stranding ya cuenta con un par de adaptaciones en desarrollo. Creado por Hideo Kojima, el videojuego se ambienta en un Estados Unidos postapocalíptico en el que la línea que separa el mundo de los vivos del de los muertos ya no existe. Death Stranding tiene como protagonista a Sam Porter Bridges, quien entrega suministros a colonias aisladas y trabaja para reconectarlas mediante la Red Quiral.

En diciembre de 2022, se anunció una película de acción real de Death Stranding, y en los años siguientes, el estudio A24 y el director Michael Sarnoski se unieron al proyecto, cuyo estreno está previsto para 2027. Por otro lado, también se está preparando una película de animación de Death Stranding, cuyo guion está a cargo de Aaron Guzikowski, quien también participó en la serie de ciencia ficción Raised by Wolves.

El salto de 'Death Stranding' al cine y la animación

La película de animación presentará una historia original ambientada en el universo de Death Stranding. Esto fue lo que compartió Aaron Guzikowski al respecto:

"Me encanta el mundo de Death Stranding. Es tan creativo, oscuro y, a la vez, esperanzador. Me emociona que Hideo Kojima me haya invitado a sumergirme en su creación, a dar vida a nuevas historias en este universo tan alucinante. El dibujo y la animación siempre han sido muy apreciados por mí, así que poder jugar en este espacio es un sueño hecho realidad".

Si bien es cierto que Death Stranding ya es un videojuego que cuenta con un éxito abrumador, el hecho de que la franquicia se expanda a nuevos medios significa que Hideo Kojima confía en que puede convertirse en una franquicia cinematográfica. Kojima Productions y Line Mileage, que son los responsables de la película animada, afirman que su estilo será similar al de películas como Predator: Asesino de Asesinos.

Teniendo en cuenta la naturaleza cinematográfica del videojuego, esta adaptación se siente como un complemento ideal que expande la franquicia. Además, con Aaron Guzikowski a bordo, la película de animación de Death Stranding se perfila como un proyecto soñado para muchas personas.