Apuntaba a ser el gran rival de GTA 6 y ha tenido que ofrecer una prueba gratis en Steam para intentar enmendar su fracaso

Los jugadores con una cuenta activa en Steam están acostumbrados a recibir títulos gratuitos con asiduidad, en una de las dinámicas más habituales de la plataforma de Valve. Uniendo su catálogo de free to play con las promociones por tiempo limitado, los usuarios de PC cuentan con numerosas opciones para aumentar su biblioteca digital. No obstante, también hay juegos que adaptan su condición para intentar atraer nuevos jugadores, como es el caso de una de las grandes decepciones del año, tanto para la crítica como para el público.

Se trata de MindsEye, un juego que antes de su lanzamiento apuntaba a ser uno de los títulos más interesantes del catálogo de 2025, por su parecencia con la saga GTA, ya que incluso está ideado por uno de los principales responsables de la franquicia de Rockstar Games. Sin embargo, el resultado fue un desastre sin precedentes que lo ha convertido en una de las grandes decepciones del año, por lo que muchos jugadoresd han decidido prescindir de la opción de jugarlo. Ahora, sus responsasbles han tomado la decisión de ofrecer una prueba gratuita para tratar de convencer a aquellos que aún estén indecisos.

MindsEye ofrece una prueba gratuita para tratar de captar la atención de los jugadores

Desbloquea la experiencia de juego en constante expansión de MindsEye con contenido gratuito. Sumérgete en una misión repleta de acción en la campaña y descubre una selección de nuevos contenidos jugables que se entregan regularmente a través de ARCADIA. El paquete de inicio gratuito te introduce en la experiencia en constante evolución de MindsEye. En la demo de la campaña, juegas como Jacob Diaz, un soldado retirado con un implante neuronal y recuerdos fraccionados que se ve envuelto en una explosión y, posteriormente, en una persecución a gran velocidad donde se producen intensos tiroteos en medio de la ciudad. ARCADIA ofrece una gran variedad de desafíos, desde escenarios de supervivencia a combates, además de carreras en tierra y aéreas, que te dan nuevas formas de jugar más allá de la campaña.

Por lo tanto, la prueba gratuita de MindsEye se presenta como una última oportunidad para revertir una percepción muy negativa que se ha asentado desde su lanzamiento. Permitir a los jugadores acceder sin coste a una parte significativa de la experiencia puede servir no solo para atraer curiosos, sino también para mostrar posibles mejoras, ajustes y contenidos añadidos con el paso del tiempo. Sin embargo, el verdadero desafío para el juego no está únicamente en sumar nuevos usuarios, sino en convencerlos de que el proyecto tiene recorrido y que el producto actual dista lo suficiente de su accidentado estreno. El éxito de esta iniciativa dependerá, en última instancia, de si la experiencia ofrecida logra cambiar el relato que rodea a MindsEye y demostrar que aún puede aspirar a algo más que ser recordado como una de las decepciones del año.