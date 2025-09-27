Si te atrapó ‘Dark’, esta película de realidades alternativas te volará la cabeza

Las historias sobre universos paralelos y paradojas temporales siempre han tenido una gran capacidad para atrapar a los espectadores gracias a sus giros imprevisibles y tensión constante. Sin embargo, siempre hay unas producciones que destacan por encima del resto y en este caso Dark ha sido el último gran fenómeno en este género.

Siguiendo esa línea que mezcla ciencia ficción y suspense psicológico existe una película que, aunque de menor presupuesto, consigue generar una atmósfera similar y un rompecabezas narrativo que desafía al público. Con un enfoque minimalista y un desarrollo de personajes muy cuidado, esta historia provoca que el espectador se cuestione continuamente lo que es real y lo que no.

Coherencia: una cena que se convierte en un laberinto de realidades

La trama de Coherencia comienza con un grupo de amigos reunidos para cenar durante la noche en que pasa un cometa por la Tierra. Lo que parece una velada común se transforma rápidamente en un escenario extraño y desconcertante cuando sucesos inexplicables comienzan a afectar a los personajes y pronto descubren que existen múltiples realidades superpuestas, cada una con sus propias versiones de ellos mismos.

La trama siembra un suspense y desconcierto que, sin necesidad de efectos especiales espectaculares, se convierten en el caldo de cultivo perfecto para que la tensión se dispare. Las interacciones de los personajes, los diálogos y las decisiones que cada uno toma, que tienen consecuencias inesperadas en el entramado de realidades alternativas, dan lugar a una historia tremendamente intrigante.

Además, la combinación de ciencia ficción con drama personal hace que el relato sea más humano y cercano, dando más profundidad a la película y evitando que sea simplemente un rompecabezas imposible.

Coherencia está disponible en Filmin y se presenta como una propuesta imprescindible para quienes disfrutan de historias que desafían la mente, mezclando suspense psicológico con un puzle de realidades alternativas que mantiene la intriga hasta el final.