Aunque quizás no seas consciente, 'Star Wars' te ha mentido durante casi medio siglo

Teniendo en cuenta los innumerables proyectos que se han hecho de Star Wars, puede resultar algo complejo seguir el curso natural de la continuidad. De hecho, si lo analizas con detenimiento, cualquiera podría darse cuenta de que Star Wars ha estado mintiendo desde el principio. En la película original de 1977, se revelan algunos conceptos importantes que fueron la semilla de todo lo que vino después. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas ideas que antes se tomaban como verdaderas se han vuelto menos ciertas.

En ese filme que dirigió George Lucas, Luke Skywalker descubre ciertos detalles sobre su padre, la Orden Jedi y la República en su encuentro junto a Obi-Wan Kenobi. Si bien es cierto que se distorsiona un poco la verdad sobre Anakin Skywalker y no le revela toda la información al personaje que interpretó Mark Hamill, medio siglo después también queda claro que tampoco estaba siendo sincero sobre la historia galáctica de Star Wars.

La supuesta paz de la República

Esto se debe a que Obi-Wan Kenobi llegó a afirmar que los Caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia en la época de la República. También afirma que sirvieron a este movimiento durante muchas generaciones antes de que llegasen las Guerras Clon y los Tiempos Oscuros que implicó la llegada del Imperio.

El punto importante a analizar, que puede pasar para muchos desapercibido, es que se reveló que hubo varias generaciones de gran paz antes de que se consolidase el poder de Palpatine. Sin embargo, eso sabemos que es falso. La realidad es que se han desarrollado múltiples ejemplos diferentes de conflictos que precedieron a los eventos que condujeron al Imperio.

En este sentido, los últimos años han mostrado la Era de la Alta República ambientada solo cientos de años antes de las precuelas. Esto también implica importantes conflictos que aislaron sectores enteros del universo. En consecuencia, los recuerdos de Obi-Wan Kenobi en el inicio de Star Wars resultaron ser mucho más idílicos que la cruda y oscura realidad.

Aunque puede parecer una mentira, en realidad es una constante que tiene sentido por el contexto de la franquicia de Star Wars y su lucha constante con lo que puede ser una nostalgia traicionera. De hecho, la propia Orden Jedi quiso aferrarse a la mayoría de sus ideologías y dogmas que formaban parte del pasado ante una galaxia que no hacía más que evolucionar al futuro.