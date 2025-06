Mark Hamill confirma el extraño motivo que explica por qué nadie creía que era el Joker

Mark Hamill se ha convertido en sinónimo del Joker tras su participación en Batman: La serie animada. Sin embargo, su incorporación a DC parecía algo impensable. Este actor se unió al reparto de voces de la serie después de que Tim Curry abandonara el papel del Joker por problemas de salud. Desde entonces, Mark Hamill ha prestado su voz a varias versiones del icónico villano de Batman en diferentes adaptaciones.

Lo más curioso de todo es que Mark Hamill reveló que "nadie creía" que él fuera quien prestara su voz al Joker en la popular serie animada de Batman. Lo cierto es que había estado buscando papeles diferentes a los de Luke Skywalker tras su éxito en Star Wars, y el Joker fue el personaje que cambió su carrera.

El origen de Mark Hamill como el Joker

Según confirmaba Mark Hamill, incluso otros actores creían que su voz había sido alterada de forma artificial para lograr el tono perfecto que representase al villano. Estas fueron sus palabras:

"Fue solo cuando conseguí el papel del Joker que mi carrera dio un giro radical. Nadie creía que fuese yo. Incluso amigos me decían que me modificaban la voz. Había hecho doblaje, pero el Joker fue lo que realmente me abrió las puertas. Y lo mejor es que no les importa tu apariencia. Escogen con los oídos, no con los ojos".

Tal y como él explicaba, su interpretación del Joker le abrió las puertas a una amplia variedad de papeles más allá de su papel como Luke Skywalker. Desde entonces, el actor ha prestado su voz a una larga lista de personajes de animación. En la actualidad, Mark Hamill es un actor de doblaje consolidado con decenas de créditos a su nombre.

Mark Hamill también ha interpretado personajes similares en la acción real, incluyendo al Trickster en varias ocasiones. También es el actor de doblaje predilecto para las apariciones del villano en videojuegos. A día de hoy, Mark Hamill sigue siendo uno de los actores más emblemáticos del Joker y eso que nunca lo ha interpretado en carne y hueso.