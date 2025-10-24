Auronplay descarta el posible regreso de uno de los youtubers españoles más míticos: “No quiere ni ver internet”

Puede que parezca que la industria de la creación de contenido no lleva mucho tiempo funcionando a máxima velocidad, pero lo cierto es que en España ya tiene un recorrido bastante considerable. En todos estos años, por el camino han quedado youtubers que en su día estaban entre los más populares, pero que decidieron seguir otro camino.

En su último directo Auronplayha hablado de uno de estos usuarios después de que un seguidor le sugiriese que le invitase a grabar o a formar parte de algún directo. El streamer dejó claro que eso es imposible, pero no por él, sino por la otra parte.

Auronplay habla de 8cho y descarta su regreso a la creación de contenido

La cuenta de Javi Oliveira ha sido la encargada de recoger las palabras de Auronplay, que agradeció la sugerencia del chat, pero respondió rápidamente que eso no iba a ocurrir porque su compañero de profesión se ha alejado de forma definitiva del foco.

“No creo que eso sea posible. 8cho creo que no quiere ni ver internet, así que creo que eso no va a ser posible”, contestó el creador de contenido de forma contundente y dejando claro que no es decisión suya.

Auronplay insistió en el poco interés que tiene 8cho en este momento en internet y aseguró que “hace bien”, resaltando que el catalán también es de los creadores de contenido más veteranos y empezaron más o menos a la vez.

“Se ha cansado, son cosas que pasan ¿Qué algún día vuelva? Oye, pues no lo sé, eso es una decisión de él, pero no lo acabo de ver, yo no creo que vaya a volver, la verdad.Pero bueno, si vuelve aquí estaremos”, concluyó el streamer dejando claro que siempre estará dispuesto a compartir tiempo con 8cho si regresa a la creación de contenido.