Auronplay habla de su última borrachera: "No sé ni cómo llegué a la habitación"

Si algo les gusta a los seguidores de los creadores de contenido, además de verlos jugar a juegos o conocer su opinión sobre algún tema de actualidad; eso es escuchar las anécdotas sobre episodios de su vida privada.

En su último streamAuronplay les dio el gusto a sus seguidores contando cómo fue su última borrachera y compartiendo con ellos los pocos recuerdos que guarda de ella. Reconociendo que le sorprendió lo rápido que le subió el alcohol teniendo en cuenta todo lo que él aguantaba siendo más joven.

Auronplay y su borrachera en Viena

La cuenta de TikTok sestrada11jr ha sido la encargada de recoger las declaraciones del creador de contenido, que contó esta historia cuando una persona en su chat mencionó el fernet.

El streamer recordó que la última vez que lo bebió fue la última vez que se emborrachó, hace ya casi un año en su viaje a Viena con su pareja. Auron explicó que con los vuelos suele cansarse bastante, pero que ese día se sentía con mucha energía y quiso ir a tomar algo.

Acabó en un pub irlandés, donde estuvo toda la noche: “Primero fueron dos ron-cola para calentar, que el tío ponía más ron que cola [...] Yo ya iba flying, iba volando. Y no sé por qué vi en la vitrina que tenía fernet, y le digo a Sara, vamos a probar algo rico, ya verás”.

Después de pedir la bebida, el streamer explica que salió a fumar un cigarro, y a partir de ahí no recuerda nada más, ni siquiera fumarse el cigarro. “Recuerdo que le escribí y le dije, vámonos. Me dio un mareo [...] Y claro, hasta el hotel quedaban a lo mejor tres kilómetros caminando. Bueno la que pillé. Llegué a la habitación, no sé ni cómo llegué”, reconoció Auronplay entre risas.