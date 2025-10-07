Auronplay habla de los espectadores falsos en Twitch y Kick: "Hay gente... que sí, que se nota"

El tema de los espectadores en las retransmisiones en directo siempre ha sido uno de los puntos más polémicos de la industria de la creación de contenido. Este debate se ha encendido en las últimas semanas como nunca después de los malos datos que ha registrado Twitch tras sus nuevas medidas contra los bots.

De este tema ha hablado una eminencia de la talla de Auronplay, compartiendo su opinión sobre si de verdad hay usuarios que realizan esta práctica ilegaltanto en la plataforma morada como en Kick.

Auronplay afirma que sí cree que hay usuarios con espectadores falsos

La cuenta de TikTok Twitchparida ha sido la encargada de recoger las declaraciones del streamer, que mencionó el tema en tono de broma y quiso profundizar en ello.

El creador de contenido reconoció que se había estado informando sobre el tema y viendo estadísticas y números de otros canales que, para él, no ofrecen dudas de estas acciones ilícitas: “Lo de Kick es raro. No digo todo el mundo, pero hay gente... que sí, que se nota. Si tú tienes 2.000 viewers y, de repente, hay 10.000... Ahí te has metido 8.000 bots”.

Dentro de ser una práctica prohibida en las plataformas, Auronplay además destacó lo inútil que resulta en Twitch.Es cierto que en Kick sí se paga por número de espectadores, por lo que tiene cierto sentido, pero en la plataforma morada los espectadores falsos no conllevan ningún tipo de remuneración porque no cuentan a la hora de reproducir anuncios.

“En Twitch es solo para decir, tengo 80.000 viewers. Cómeme los hue..., tú eres una mierda. En cambio, en Kick, claro, si pagan por viewers, si tienes en lugar de 2 tienes 10, pues igual cobran más”, explicó el streamer a su audiencia, pero siempre posicionándose en contra de este tipo de prácticas.