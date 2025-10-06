Streamers
IlloJuan y su reflexión sobre el nuevo Call of Duty: "¿Y si mi ilusión por Call of Duty murió en Black Ops 2?"
El creador de contenido invitó a todos a pensar si están buscando en el juego algo que no se le puede exigir
La relación entre los creadores de contenido y los videojuegos es innegable. En un principio, prácticamente cualquier youtuber o streamer era conocido por jugar a algún título, y aunque ahora hay más temáticas, esta industria sigue muy presente.
IlloJuan lo ha demostrado una vez más dedicando uno de sus últimos directos a reaccionar y a hablar sobre uno de los lanzamientos más mediáticos de este año, Call of Duty: Black Ops 7.
Con la beta de este título ya disponible, son muchos los usuarios y jugadores habituales de la franquicia que están compartiendo sus opiniones, y el malagueño se ha sumado a ellos compartiendo su punto de vista.
IlloJuan defiende Call of Duty: Black Ops 7
La cuenta de Twitchparida ha sido la encargada de recoger las declaraciones del streamer, que ha querido apuntar más a un problema personal de cada uno de los usuarios que a un problema del juego o de la desarrolladora.
“Yo veo esto y digo mira, a mí esto no me dice nada, pero la realidad es, ¿y si ya estoy muerto por dentro? ¿Y si a mí ya los videojuegosno me hacen ilusión como antes? ¿Y si a mí nunca más va a haber un CallofDuty que me remueva nada por dentro? ¿Y si mi ilusión por CallofDuty murió en Black Ops 2?", planteó IlloJuan, que insinuó que igual nunca vuelve a tener ganas de jugar a un título de este estilo.
Cuando en el chat aseguraron que tenía esa sensación por culpa del juego, el malagueño no se mostró de acuerdo insistiendo en que todos los años se decía eso. Además, defendió que cree que este CallofDuty acabará gustando a muchos y será recordado como una buena entrega, haciendo aún más énfasis en que el problema está en cada uno de los usuarios.
