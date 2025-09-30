Las críticas de Auronplay a un trend de TikTok: "Me da muchísimo asco, me saca lo peor de mí"

Igual que los artistas y los actores, los creadores de contenido también van evolucionando durante su carrera y no siempre dedican su tiempo a las mismas actividades ni al mismo tipo de vídeos. Uno de los mejores ejemplos de cuanto pueden llegar a cambiar es Auronplay.

El catalán se hizo famoso por sus vídeos criticando el contenido de otros y realizando bromas telefónicas, pero hoy en día se dedica a hacer directos de temáticas mucho menos polémicas.

A pesar de ello, esa esencia sigue dentro del streamer y en su último directo la volvió a sacar para criticar un nuevo trend de TikTok, llegando a afirmar que en otro momento de su vida se hubiese hecho de oro comentando estos vídeos.

El trend de TikTok que no soporta Auronplay

La cuenta de Wandoy_ ha sido la encargada de recoger estas declaraciones del creador de contenido, que aseguró que este formato “le da muchísimo asco y saca lo peor de él”.

Para Auroneste trend es un auténtico horror, no solo por el audio, sino por lo que hace la gente con este sonido. El rechazo que le produce es tanto que no pudo evitar pensar qué hubiese pasado si esto hubiese llegado en la época en la que él subía vídeos sobre este tipo de cosas: “Le hubiera dedicado 70 vídeos en Auronplay eh. Bueno, me hubiera hecho de oro con este trend. Que rabia da”.

Unos minutos después encontró el audio y lo puso en directo, reconociendo que no entendía muy bien el chiste ni sabía de dónde venía, asegurando incluso que debe ser que se está haciendo mayor y ya no entiende este tipo de bromas.

Lo cierto es que su chat tampoco supo responder, por lo que Auronplay acabó la misma conversación con la misma sensación de rechazo que al principio del directo.