Auronplay muestra el último cuadro que ha pintado su padre para él: "Es un artista"

El formato de las retransmisiones en directo dentro del mundo de la creación de contenido provoca que los propios usuarios tengan mucho tiempo para hablar con sus seguidores sobre diferentes temas. Así, es habitual que los streamerscompartan parte de su vida privada, hablando de su familia, por ejemplo.

Esto ya ha ocurrido otras veces en el canal de Auronplay, que ha dado detalles sobre las reformas de su casa y otros temas. En su última retransmisión, el catalán lo ha vuelto a hacer para presumir una vez más del talento que tiene su padre pintando cuadros.

Hace tiempo el creador de contenido mostró uno de los cuadros que le regaló, y ahora lo ha hecho de nuevo insistiendo en que es un artista.

El cuadro de Walter White que le ha regalado a Auronplay su padre

La cuenta de TikTok sestrada11jr ha sido la encargada de recoger el momento en el que Auron hablaba de este nuevo regalo y lo mostraba a cámara.

La imagen recoge el rostro de Walter White, protagonista de la famosa serie BreakingBad, pintado con un toque abstracto que muestra detalles como sombras o montañas formando la propia cara del protagonista de la serie. Además, en su frente se puede leer el título de la producción.

“Es un artista, eh. Es bastante artista el tío [...] El otro día vi a mi padre y de paso me dijo, mira, tengo una cosa para ti, y me lo dio. Es precioso”, afirmó Auronplay orgulloso, explicando que como su padre está jubilado ahora tiene más tiempo para dedicar a la pintura y los dibujos.

Lo cierto es que la reacción del chat fue similar a la del propio creador de contenido, reconociendo el talento que hay detrás de este cuadro y esperando ver cuál será la siguiente creación del padre de Auronplay.