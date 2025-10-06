Ibai adelanta el próximo gran evento que hará en directo y no tiene nada que ver con La Velada

Ibai Llanos lleva años consolidándose como uno de los mayores organizadores de eventos en directo del mundo. Desde los tradicionales Ibainéficos hasta La Velada del Año, el streamer vasco ha demostrado que puede llenar estadios y reunir a millones de espectadores frente a la pantalla. Su combinación de espectáculo, deporte y humor ha convertido cada retransmisión en un fenómeno global, marcando un nuevo estándar dentro del entretenimiento digital.

A lo largo de los años, Ibai ha sabido diversificar sus propuestas. Ha pasado del boxeo amateur con La Velada al fútbol con la Kings League, cada vez con producciones más ambiciosas y colaboraciones que cruzan fronteras. Por eso, cada vez que el creador insinúa un nuevo proyecto, el ecosistema del streaming se revoluciona. Y eso es justo lo que ha vuelto a suceder esta semana.

Ibai quiere su propio “GP Explorer”

Tras el éxito del GP Explorer 3, celebrado este fin de semana y en el que Karchez se proclamó campeón por delante de Kaatsup y Maxime Biaggi, Ibai Llanos ha confirmado su intención de preparar un nuevo evento en directo inspirado en las grandes competiciones automovilísticas del streaming. El vasco así lo aseguró en redes sociales, respondiendo a la propuesta de un usuario.

Aunque no ha ofrecido detalles concretos, sus seguidores tienen claro que la idea surge precisamente tras el impacto del evento organizado por Squeezie, que volvió a llenar el circuito de Le Mans y superó los picos de audiencia de ediciones anteriores. Ibai, que siguió la carrera en directo haciendo co-stream, alabó el nivel de producción y dejó caer que España merece algo así.

En cuanto al GP Explorer, la victoria de Karchez ha sido uno de los momentos más celebrados del fin de semana. El creador español dominó la carrera demostrando su habilidad al volante y consolidando la presencia hispana en un evento dominado históricamente por creadores franceses.