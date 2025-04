Ben Affleck habla sobre lo que salió mal con su Batman en el DCEU: "No causé problemas"

Aunque ya no sea un secreto para nadie, Ben Affleck ha confirmado que ha terminado definitivamente su etapa como Batman en las películas del DCEU. Aun así, Bruce Wayne no fue su primer trabajo como superhéroe en la gran pantalla. Antes de eso, Ben Affleck dio vida a Daredevil en una película en solitario de Marvel. Como tal, el actor tiene cierta experiencia en las franquicias sobre superhéroes más importantes del momento.

En el caso particular de Batman, Ben Affleck tuvo que hacer frente a momentos sumamente difíciles, ya que la producción de la Liga de la Justicia fue un asunto complicado para todos los actores que estaban involucrados en el proyecto. De hecho, la película de Batman protagonizada por Ben Affleck fue cancelada, y el actor nunca llegó a desatar el potencial que él mismo cree que podría haber tenido.

Ben Affleck confiesa cómo fue ser Batman en el cine

En una entrevista con GQ, Ben Affleck abordó algunas razones personales por las que no quiere volver como Batman ni aparecer en otra película de superhéroes. El actor se mantuvo firme en su decisión, alegando que perdió interés en aspectos del género que antes sí que conseguían llamar su atención.

A su vez, Ben Affleck también tuvo tiempo para profundizar en los problemas a los que se enfrentó durante su etapa como Batman, pero no culpó únicamente a DC ni a los ejecutivos por los fracasos. Según Ben Affleck, él mismo tuvo ciertos defectos importantes en el trabajo, aunque sí que reconoció que él no causó los principales problemas.

Así lo explicaba:

"Me gusta la idea y la ambición que tenía, que era la de un Bruce Wayne algo más mayor, roto y dañado. No me interesa volver a ese género en particular, ya que he perdido el interés de lo que me interesaba. Desde luego no querría repetir una experiencia así. Gran parte de ello se debió a una falta de alineación de agendas, entendimientos y expectativas".

Los comentarios de Ben Affleck sobre las películas de superhéroes llegan en un momento en que el actor no tiene ningún proyecto posible al que regresar sobre este género. De hecho, su versión de Batman estuvo a punto de ser eliminada del DCEU para que el Bruce Wayne de Michael Keaton, tomara el relevo. Ahora que los planes han cambiado, Robert Pattinson en The Batman, mientras James Gunn busca al candidato perfecto como Batman en el DCEU.

En lo que respecta a su experiencia como Batman, Ben Affleck también confesó que se sentía algo responsable por lo que sucedió. Estas fueron sus palabras:

"Tuve mis propios fallos en ese proceso. En cuanto a por qué tuve una mala experiencia, se debe a que lo que traía al trabajo todos los días era mucha infelicidad. Así que no aportaba mucha energía positiva. No causé problemas, pero llegaba, hacía mi trabajo y me iba a casa. Creo que hay que hacerlo algo mejor".

La película The Brave and The Bold aún no tiene fecha de estreno.