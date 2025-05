Brad Pitt formará parte del próximo thriller de A24 que ha estado en desarrollo durante 25 años

Después de dirigir dos películas que fueron nominadas en la categoría a Mejor Película en tres años, Edward Berger parece estar destinado a convertirse en uno de los mejores directores del momento. Después de haber estado envuelto en el desarrollo de Cónclave, Edward Berger tendrá la tarea de adaptar una novela que ha estado en un desarrollo intermitente durante 25 años. Lo que sabemos es que se ha firmado con A24, el sello de excelencia cinematográfica más popular del cine en la actualidad.

Sin embargo, lo más crucial es que la próxima película de Edward Berger, The Riders, está asociada a Brad Pitt, quien estaría listo para liderarla. Durante muchos años, varios directores y actores han estado tratando de hacer que el proyecto despegue. Y solo parece que cuando tienes a Brad Pitt, la suerte empieza a ir a tu favor.

Edward Berger y una carrera en ascenso

Por eso, el director alemán tiene la mira puesta enThe Riders, una novela que ha conseguido evitar a muchos directores antes que él. El libro escrito por Tim Winton sigue a un hombre que se mudó a Irlanda con su familia, solo para someterse a una extensa búsqueda por Europa después de que su mujer desaparezca. Brad Pitt, quien será el protagonista principal de la próxima película de Joseph Kosinski, F1, es una prueba más de lo lejos ha llegado este estudio independiente.

Su compañía de producción, Plan B Entertainment, también fue vital en la ayuda por producir películas importantes de A24 como Moonlight y Minari. Tras recibir el reconocimiento de la crítica, The Riders fue solicitada para una adaptación cinematográfica urgente. No fue hasta 2012 que una adaptación al fin vería la luz del día. En un primer momento, Sam Worthington, recién salido del éxito de Avatar, fue elegido para el papel principal como Fred Scully.

Dirigida por Robert Connolly, The Riders estaba programada para rodarse en 2013 y estrenarse un año después. Al final se decidió reiniciar la producción con un nuevo director al frente. El desarrollo de The Riders ha pasado por varias manos, pero nunca llegó a hacerse realidad. Después de 25 años interminables, una adaptación de The Riders parece que llegará a los cines.

Lo que se puede sacar en claro es que cuando tienes un actor de renombre mundial como Brad Pitt, Hollywood da luz verde a las cosas mucho más rápido que cuando los miembros del reparto no suelen ser tan atractivos. Por ese motivo, Brad Pitt parece ser ese actor que puede sacar adelante a los proyectos no comerciales del desarrollo más caótico.