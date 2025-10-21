El creador de 'Stranger Things' explica cuál es el destino definitivo de Joseph Quinn en la última temporada

A pesar de recibir una aparente actualización de Joseph Quinn con respecto a su propio regreso, Matt Duffer ha dejado claro que el personaje de Eddie Munson estará ausente de la quinta temporada de Stranger Things. El actor hizo su primera aparición en la cuarta temporada de la serie de Netflix como el peculiar presidente del club Dungeons & Dragons del instituto de Hawkins, siendo un amigo cercano de Mike y Dustin.

Tras presenciar el primer asesinato de Chrissy a manos de Vecna, Eddie se unió al resto del grupo central de personajes para salvar a Hawkins. Sin embargo, el personaje murió en el final de la última temporada emitida de Stranger Things, sacrificándose para proteger a Dustin. Aun así, los seguidores de la serie han expresado su deseo de que el personaje regrese en la temporada final, sobre todo porque la popularidad de Joseph Quinn se disparó tras su participación en producciones de alto calibre.

Eddie Munson no regresará en la última temporada de 'Stranger Things'

En una entrevista con Empire, se le preguntó a Matt Duffer sobre la posibilidad del regreso de Joseph Quinn como Eddie Munson en los episodios finales de Stranger Things. El cocreador confirmó que este personaje tan querido está "muerto", pero también señaló que la apretada agenda de Joseph Quinn habría dificultado su regreso.

Así lo explicaba:

"¡Me encanta que Joe Quinn esté jugando con la gente! Pero no, está muerto. Está tan ocupado que todos deberían saber que no va a volver. ¡Ha rodado como cinco películas desde entonces! ¿Cuándo demonios tiene tiempo para venir a rodar Stranger Things? No, por desgracia. Está completamente enterrado".

Las insinuaciones de Joseph Quinn a las que se refiere Matt Duffer surgieron de los comentarios en los que el actor pareció insinuar que "podría presentir" que Eddie regresaría en la quinta temporada de Stranger Things. Aun así, el secretismo que la serie de Netflix exige a sus actores puede ser clave para jugar al despiste. Los últimos episodios de Stranger Things se emitirán por tandas en Netflix a partir de noviembre.