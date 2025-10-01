'Clayface' apostará fuerte por el body horror en el DCEU de James Gunn

Después del exitoso estreno de Superman en el DCEU, cada vez son más los espectadores que han decidido subirse al barco de James Gunn. El próximo estreno planificado es el de Supergirl en 2026, pero la principal atención se centra en los proyectos ligados a Batman como The Brave and the Bold o Clayface. Pues bien, la esperada producción protagonizada por el villano de Bruce Wayne acaba de recibir una actualización.

Uno de los nombres fichados para protagonizar Clayface es Max Minghella, conocido por su trabajo en Babylon o La red social. Se sabe que protagonizará la película junto a Tom Rhys Harries y Naomi Ackie. Asimismo, Mike Flanagan escribió el guion de la película junto a Hossein Amini y James Watkins encabeza el proyecto como director.

'Clayface' podría ser la producción más oscura del DCEU

En una entrevista reciente con Collider, se explicó qué es lo que hace que James Watkins sea la persona perfecta para liderar Clayface. Max Minghella confirmó que está "trabajando en Clayface ahora mismo en Londres" y que "James Watkins está dirigiendo la película". Este cineasta participó en Eden Lake, la película de terror psicológico protagonizada por Michael Fassbender.

El actor comentaba que, si analizas con detenimiento su trayectoria, es inevitable no darse cuenta de que James Watkins ha trabajado en esos espacios diferentes que, en cierto modo, son comparables a Clayface, así que no existe nadie mejor para llevar a cabo el proyecto. El actor se refería también a que el body horror está muy presente en el filme.

Justo después, Max Minghella continuó explicando que los elementos de este particular nicho del terror tienen mucha importancia en Clayface: "Creo que puedo decir con seguridad que irá por ahí. Es una película de verdad. Tiene un guion realmente fantástico".

Aunque han circulado fotos del set de rodaje de Clayface, los detalles de la trama de la película siguen siendo un secreto. El personaje apareció por primera vez en Creature Commandos con una aparición breve. Es probable que Clayface esté bastante desconectado del DCEU, pero los espectadores pueden esperar algunas referencias en los próximos estrenos antes de su inminente llegada a la gran pantalla.