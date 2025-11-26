Destiny 3 podría ser el próximo gran éxito de los títulos multijugador, según una nueva filtración

Un filtrador con historial de aciertos en filtraciones relacionadas con Bungie acaba de afirmar que Destiny 3 está en desarrollo, aunque advierte que el proyecto está en una fase extremadamente temprana. Según ese informante, la situación del título es aún tan básica que no hay nada concreto, por lo que no hay diseño visual, jugabilidad confirmada ni fecha estimada de lanzamiento; lo único sobre lo que se trabaja por ahora son ideas preliminares internas.

Este anuncio llega en un contexto en el que Bungie mantiene vivo a su actual título, Destiny 2, con su calendario de actualizaciones y expansiones, mientras a su vez gestione otros proyectos como Marathon, previsto para 2026. Por tanto, aunque la posible existencia de Destiny 3 genera expectación, también plantea dudas razonables sobre el ritmo de desarrollo: muchos miembros de la comunidad creen que, de confirmarse, pasará un buen número de años antes de ver algo jugable.

Hasta ahora Bungie no ha emitido declaración oficial alguna que confirme la existencia del proyecto. Por ello, y dado el estado inicial del desarrollo, conviene tomar cualquier filtración con cautela. No es raro que estudios planteen ideas internas que luego se abandonan, reconfiguran o definitivamente no llegan a materializarse.

Destiny 3 llegaría para ofrecer un nuevo aire fresco a Bungie

El hecho de que se mencione una tercera entrega a estas alturas podría interpretarse como una señal de que Bungie quiere resetear su línea principal, descomplejizando la deuda técnica que arrastra Destiny 2, una práctica habitual en la industria cuando un título sufre años de expansiones y parches acumulados. Pero también supone un riesgo: lanzar una secuela exige recursos, expectativas elevadas y un reinicio de comunidad, algo que podría no gustar a los jugadores fieles.

En definitiva, la declaración reciente sobre Destiny 3 invita a soñar con una nueva fase para la saga, pero está lejos de ser una garantía. Por ahora, lo más sensato es seguir de cerca los movimientos del estudio, esperar posibles comunicados oficiales y asumir que, si el proyecto avanza, será con un horizonte de varios años por delante.