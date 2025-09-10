Disney apunta a superar un impactante récord de taquilla de Warner Bros.

Warner Bros. hizo historia con el estreno de su secuela de terror que expande la franquicia de Expediente Warren, ya que consiguió recaudar la impresionante suma de 83 millones de dólares en taquilla nacional y 187 millones a nivel mundial. Esta cifra convirtió a Warner Bros. en el primer estudio en estrenar siete películas consecutivas que recaudaron más de 40 millones de dólares en taquilla nacional.

El estudio se recuperó de lo que se consideró un comienzo bastante flojo a medida que se sucedían una serie de éxitos de taquilla. Minecraft, Sinners, F1 o Superman son solo algunas producciones que consiguieron superar por bastante sus respectivos puntos de equilibrio. Y es que la racha de taquilla podría continuar a finales de este mes con la próxima película que llegará a los cines y que protagoniza Leonardo DiCaprio.

Disney se prepara para desafiar un absoluto récord de taquilla

Sin embargo, después de ganar la carrera de taquilla de este verano, Disney podría poner en marcha una campaña que rompa este impresionante récord. Estos resultados comenzarán a verse a partir del próximo verano. Mientras Warner Bros. se llena los bolsillos en esta etapa de gloria de taquilla, Disney se está preparando para lanzar una serie de posibles éxitos, que comienzan con la esperada The Mandalorian y Grogu.

El estudio continuará con Toy Story 5, el live-action de Moana, Whalefall, Hexed, Vengadores: Doomsday, Ice Age: Boiling Point y Star Wars: Starfighter. Las películas vinculadas a la franquicia de Star Wars y Marvel Studios tienen casi asegurado un estreno que superará los 40 millones de dólares. Asimismo, las dos últimas películas de Toy Story hicieron su debut con muy buenas cifras, así que el éxito está prácticamente garantizado.

Incluso si Whalefall no alcanza ese objetivo de taquilla, Disney podría tener la oportunidad de romper este récord más adelante con los potentes estrenos que se esperan en la recta final de año y principios del siguiente. Es posible que alguna de estas películas no logre superar los 40 millones de dólares, pero los próximos años se perfilan como enormes éxitos de taquilla para Disney.