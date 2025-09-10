¿Qué impacto tiene la ausencia de Gantu en el nuevo remake de 'Lilo y Stitch'?

La nueva versión de acción real de Lilo y Stitch se ha convertido en el mayor éxito comercial en lo que llevamos de año. Lo más sorprendente es que lo consiguió a base de una serie de decisiones creativas que no terminaron de convencer a muchos espectadores. Una de las más importantes es que Disney decidió eliminar a Gantu, lo que tuvo una repercusión significativa en la historia.

A pesar de contar con un sólido elenco de personajes que incluía a casi todos los personajes del clásico de animación, este fue uno de los cambios más notorios que se implementaron en la nueva versión de acción real. En este sentido, Lilo y Stitch causó mucha controversia por cómo cambió el final original. Algunos cambios como este iban en una dirección opuesta a los temas que se desarrollaron en la cinta animada.

El éxito inesperado de 'Lilo y Stitch' en acción real

Aun así, ni siquiera las controversias han impedido que Lilo y Stitch se convierta en un éxito de streaming en Disney+ tras su recorrido en cines. Este éxito hizo evidente la necesidad de una secuela de Lilo y Stitch, así que el proyecto se ha convertido en una prioridad total para el estudio. Sin embargo, la ausencia de Gantu podría complicar su desarrollo más de lo que parece.

Como bien sabrás, Gantu es el villano principal de la película original de Lilo y Stitch. Como miembro de la Federación Galáctica, Gantu es el aterrador capitán que intenta rastrear y destruir a Stitch. Lo más sorprendente es que no hay ni rastro de él en la nueva versión de acción real de Lilo y Stitch.

El hecho de eliminar a Gantu de Lilo y Stitch fue una decisión que cambió significativamente el filme resultante. Sin un antagonista que busca capturar a Stitch para volver a instaurar el orden, la película tuvo que reestructurar su trama para introducir un villano diferente. En lugar de crear un nuevo personaje, se modificaron el plan y la moral de Jumba de una forma que desconcertó al público que conocía la trama original.

En el universo de Lilo & Stitch, Gantu es un personaje que resulta de lo más importante. Por ello, es fundamental que, de cara a una inminente secuela, se tome en consideración la idea de incorporarlo a la franquicia de acción real de Lilo y Stitch. Gantu resulta ser un villano muy diferente en todos los aspectos, así que podría ser ese personaje que aporte cierta frescura.