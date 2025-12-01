Dragon Ball invade la bilogía: esta nueva especie de pez ha sido bautizada como "supersaiyan" por su apariencia

Cuando se habla de la cultura pop de los 2000 hay muchas series, películas, libros, videojuegos y canciones que se nos pueden venir a la cabeza, pero en términos de influencia hay pocas comparables con Dragon Ball, sobre todo con Z. Su popularidad es tal que incluso la ciencia hace referencias a este anime, como han demostrado unos investigadores japoneses con su último descubrimiento.

Estos han encontrado una nueva especie de gobio, un tipo de pez, que por su apariencia ha terminado recibiendo el nombre formal de Vanderhorstia supersaiyan en una clara referencia a la transformación de Goku su épico enfrentamiento contra Freezer. El ejemplar fue recogido cerca de la isla de Ishigaki-jima, en Okinawa, y su descubrimiento ha despertado el interés de biólogos y amantes del anime por igual.

El pez mide apenas 77 milímetros, pero su patrón cromático lo hace inconfundible: finas franjas amarillas en la segunda aleta dorsal, la anal y la caudal, además de manchas y un diseño corporal que no se ha visto en otras especies del mismo género. Lo interesante es que fue localizado a unos 210 metros de profundidad, en la llamada “Zona Crepuscular”, una franja oceánica poco explorada donde, pese a la baja luminosidad, este gobio muestra colores sorprendentemente vivos.

Un nombre con guiño a Dragon Ball, pero con rigor científico

Este es el aspecto del Vanderhorstia supersaiyan Difoosion

La descripción formal de la especie se ha publicado en la revista Ichthyological Research, y los autores explican que la elección del nombre obedece a la similitud visual entre las aletas amarillas del animal y el aura dorada que caracteriza al icónico estado de Super Saiyan. Más allá del guiño cultural, el artículo documenta rasgos morfológicos y genéticos que justifican tratarlo como una especie nueva dentro de Vanderhorstia.

No es la primera vez que la taxonomía bebe de la cultura popular para bautizar nuevas especies; en años recientes científicos han recurrido a referencias del cine, los videojuegos o la televisión para poner nombres. En este caso, el apelativo también ayuda a poner el foco en zonas marinas poco muestreadas: la “Twilight Zone” de Japón sigue guardando sorpresas, y cada hallazgo amplía el conocimiento sobre biodiversidad en profundidad.

Sea por ciencia, nostalgia o marketing, Vanderhorstia supersaiyan ya tiene su lugar en los listados científicos y en las conversaciones de los apasionados de Dragon Ball.