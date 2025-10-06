ElXokas habla de su trabajo como streamer y como youtuber y reconoce en qué es peor: "Se me da bastante mal"

A pesar de la cantidad de creadores de contenido conocidos que se ganan la vida con sus directos, solo hace falta comprobar el número de usuarios que hacen stream en plataformas como Twitch y cuantos de ellos viven de este trabajo para entender lo complicado que es triunfar.

Aun así, personas como ElXokas son la prueba de que se puede lograr. El gallego siempre ha sido uno de los creadores que más ha destacado la dificultad y la exigencia de los directos, y por eso hace un tiempo comunicó que iba a enfocarse más en YouTube.

Sin embargo, después de experimentar las dos formas para crear contenido, tiene muy claro cuál se le da peor y cuál es más difícil.

ElXokas asegura que es peor youtuber a pesar de ser más fácil

La cuenta de mastuerzosfamily ha sido la encargada de recoger las declaraciones del streamer, que recordó que su futuro está en YouTube y no en los directos. Sin embargo, esto no le impidió ser sincero con sus pensamientos: “Es un mundo en el que, siendo autocrítico, soy bastante peor youtuber que streamer, pero, siendo honesto y justo, es mucho más fácil ser youtuber que streamer”.

Para el gallego su consuelo en esto es que se considera muy bueno en la faceta más complicada. ElXokas defendió que la gran diferencia es que en los directos no hay cabida para el error y gran parte es improvisación, mientras en YouTube puedes grabarcada toma todas las veces que necesites.

“Es cierto que siendo autocrítico se me da bastante mal”, fue lo último que dijo el creador de contenido gallego sobre sus habilidades como youtuber. Hay que tener en cuenta que, a pesar de ello, ElXokas cuenta con casi 3 millones de suscriptores en su canal principal y con más de 800.000 en el secundario.