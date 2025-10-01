ElXokas explica la estrategia de Jumpers para aparecer en los partidos del Ronin FC de Ibai pagando menos: "Tienen una presencia absoluta"

Desde hace ya tiempo los creadores de contenido se han convertido en una de las puertas de entrada al mercado más llamativas para las marcas. Su repercusión y la cantidad de personas a las que llegan hacen de sus figuras la vía ideal para dar a conocer un producto.

Es por es que cuando Ibai anunció la creación de Ronin FC, su club de fútbol, parecía cuestión de tiempo que alguna gran marca quisiese convertirse en el patrocinador oficial del equipo. Sin embargo, Jumpers, conocida por sus snacks, ha hecho una jugada brillante que le ha otorgado el mismo grado de exposición por un precio mucho menor.

ElXokas ha hablado de esta idea aplaudiendo el ingenio detrás de ella y asegurando que no le parece una práctica nada criticable.

La estrategia de Jumpers para aprovecharse de la repercusión de Ibai

La cuenta de TikTok mastuerzosfamily ha sido la encargada de recoger la explicación del gallego, que expuso la situación con total claridad. Probablemente el creador de contenido vasco exigiese bastante dinero para que una marca apareciese en su camiseta, o, al menos, una cantidad muy superior a la del resto de clubes de cuarta catalana.

Por eso, ante esta situación, Jumpers decidió recorrer el camino contrario para llegar al mismo punto: se convirtió en el patrocinador de todo el resto de equipos de la categoría. Este movimiento, que es lógico pensar que fue menos costoso, les ha llevado al mismo resultado, que no es otro que aparecer en todos los partidos que retransmite Ibai de Ronin FC.

“Tienen una presencia absoluta en la cuarta catalana y les ha salido más barato que ser sponsor de Ibai”, concluyó el gallego, que se encargó de dejar claro que no le parece una estrategia criticable, sino más bien digna de admirar.

Este método no solo ha sido mucho más efectivo para Jumpers, sino que además ha servido para ayudar a que el resto de clubes de la categoría tengan ingresos adicionales.