Ibai vuelve a enfrentarse a la prueba de los 100 metros lisos nueve meses después de cambio físico

A pesar de que Ibai ha llevado nuevos proyectos en los últimos meses que han opacado su cambio físico, el vasco no ha reducido ni lo más mínimo su dedicación a los entrenamientos. Es cierto que su contenido sobre esta temática ahora llega en menos volumen, pero sigue siendo una prioridad en su vida privada.

Durante todo este tiempo, los entrenamientos de Ibai no solo le han llevado a tener una apariencia mucho más saludable, sino que también le han ayudado a conseguir un mayor rendimiento físico, algo que ha querido demostrar con su último vídeo.

El creador de contenido ha subido un TikTok a su cuenta repitiendo una prueba que ya realizó hace nueve meses para comprobar si era capaz de mejorar su marca.

El resultado de la nueva prueba de Ibai en los 100 metros lisos

En la introducción del vídeo el propio Ibai recordó que en ese primer intento la mejor cifra que consiguió fueron 16.80 segundos. Ahora, después de haber continuado ejercitándose durante estos tres trimestres que han pasado, y de haber perdido 25 kilos, ha llegado la hora de volver a enfrentarse al reto.

El resultado final esta vez fue de 15.70, una marca que puede no parecer demasiado distinta, pero que, en realidad, si se tiene en cuenta la poca distancia que se recorre en esta prueba, es una gran diferencia.

Ibai se mostró muy contento con esta mejora, destacando que esto es solo la demostración de lo que se consigue con disciplina y una rutina sana y poniéndose como meta bajar su marca a los 15 segundos.

Por último, el propio streamer reconoció que ya no hace demasiados vídeos de cambio físico, pero que sigue haciendo cuatro entrenamientos de fuerza a la semana y tres de cardio, demostrando que no ha abandonado el proceso ni mucho menos.