ElXokas habla sobre el nuevo videojuego de League of Legends: "Si hay una empresa que puede hacer un buen MMO, es Riot"

Aunque a día de hoy el mundo de la creación de contenido ya toca prácticamente todos los palos, sigue teniendo una relación especial con los videojuegos, que era prácticamente su razón de ser cuando se empezaron a subir vídeos a internet.

Usuarios como ElXokas son la prueba de que los streamers siguen muy interesados en ellos y de que siguen siendo uno de sus entretenimientos favoritos. Por ello, el creador de contenido ha querido hablar sobre un lanzamiento que ya se lleva un tiempo esperando y que tiene potencial para ser un hito en la industria.

Se trata del nuevo MMO de RiotGames que estará ambientado en el universo de League ofLegends, una apuesta que, para el gallego, puede acabar saliendo muy bien a pesar de las dificultades a las que se enfrentará.

ElXokas asegura que Riot puede hacer un buen MMO

La cuenta de TikTok twitchparida ha sido la encargada de recoger la opinión del creador de contenido, que empezó asegurando que las posibilidades de que este juego sea bueno son muy bajas porque es un género muy difícil de tratar.

Sin embargo, recalcó que si alguien puede lograr sacar un gran título ese es RiotGames y enumeró los motivos que tiene para confiar en ello.

La primera razón que mencionó el gallego es el dinero que tiene la empresa, asegurando que es algo fundamental. Además, también destacó que tiene un lore muy grande que ayuda a que los jugadores se enganchen a ese universo.

Por último, ElXokasmencionó la presencia de Riot en el mundo del competitivo con otros títulos como League ofLegends y Valorant y dio por hecho que este MMO también tendrá representación en este mundo. El gallegoasegura que con elloconseguirán que el juego “se mantenga firme en el tiempo”.