Epic Games Store activa la nuevas promoción con sus 2 juegos gratis semanales por tiempo limitado

Epic Games Store ha anunciado una nueva promoción con dos títulos completamente gratis disponibles hasta el 27 de noviembre, que los usuarios pueden reclamar para siempre en su biblioteca. Se trata de una oportunidad interesante para ampliar tu catálogo sin coste, aprovechando la rotación típica de juegos semanales. Los juegos que se regalan en esta ocasión son Godzilla Voxel Wars y Zoeti.

Godzilla Voxel Wars

Por un lado, Godzilla Voxel Wars ofrece una experiencia estratégica en la que los jugadores controlan kaijus basados en el famoso monstruo, utilizando sus icónicas habilidades en un sistema táctico por turnos. La recreación voxel aporta un estilo visual llamativo y nostálgico, al mismo tiempo que permite combates épicos entre monstruos gigantes.

Zoeti

Por otro lado, Zoeti es un roguelite de construcción de mazos con estética de fantasía. En él, los jugadores recolectan cartas, combinan habilidades y enfrentan desafíos en entornos generados aleatoriamente. La mecánica de construcción de mazos se fusiona con elementos de RPG y roguelite para ofrecer un juego con profundidad estratégica y rejugabilidad elevada.

Para conseguir estos títulos, solo hay que ir a la tienda de Epic Games, localizar las fichas de Godzilla Voxel Wars y Zoeti antes de que expire el plazo, y reclamarlos. Una vez añadidos a tu cuenta, permanecerán en tu biblioteca para siempre, incluso si decides descargarlos más adelante. Al igual que en otras promociones de Epic, no es necesario pagar nada para hacer este paso: basta con la cuenta de Epic Games y tiempo antes de que termine la oferta.

Esta rotación refuerza la estrategia de Epic Games Store de combinar títulos indie muy variados: uno más enfocado en estrategia con temática de monstruos gigantes, y otro que apuesta por la profundidad de juego con cartas y mecánicas roguelite. Para los jugadores, es una manera eficiente de conseguir dos propuestas muy distintas, probar algo nuevo y, si te convencen, explorarlas a fondo después sin gastar un solo euro. No dejes pasar esta oferta: si te interesa alguno de los dos juegos, ve cuanto antes a Epic Games Store y añade ambos a tu biblioteca antes del 27 de noviembre.