La esperada secuela de 'Alien: Romulus' recibe una decepcionante actualización que nadie esperaba

La expectación por la franquicia de Alien ha crecido enormemente en estos últimos años. Esto se debe principalmente al lanzamiento de producciones importantes como Alien: Romulus o la reciente Alien: Earth, que llegó a la plataforma de Disney+. Tras algunos fracasos que no pasaron desapercibidos, estas producciones elevaron el estándar de calidad. Es por eso que el entusiasmo por la franquicia está en su punto más alto, precisamente por el mundo descubierto por Fede Álvarez en Alien: Romulus.

Protagonizada por Cailee Spaeny y David Jonsson, la película de ciencia ficción no solo supuso un soplo de aire fresco, sino que también elevó el nivel de terror. Poco después de su estreno en cines, se dio luz verde a una secuela. Durante este tiempo se han publicado algunas novedades, pero aún hay mucho que el público desconoce sobre el proyecto y, extrañamente, parecen no ser los únicos.

Una secuela que se encuentra en el limbo

En una entrevista con el especialista en efectos especiales involucrado en la franquicia, Alec Gillis, se habló sobre cómo estaba avanzando el desarrollo de esta esperada secuela de Alien. Lo más sorprendente es que admitió no haber recibido ninguna noticia todavía. "Quizás haya gente a la que sí, pero no me han contactado", comentaba el miembro del equipo. "Pero lo harán en algún momento. Eso espero".

Además de la inminente Predator: Badlands, Alex Gillis ha sido partícipe de numerosos títulos de las franquicias de Alien y Predator, incluyendo Predator: Killer of Killers o Prey. En cuanto a su conexión con Alien, su compañía ha trabajado desde Alien 3 de David Fincher. Dicho esto, el propio Alec Gillis también unió su camino profesional con James Cameron en Aliens.

La mejor noticia sobre una secuela de Alien: Romulus es que parece que Disney y 20th Century Studios aún tienen intenciones de llevarla a cabo. Por desgracia, aparte de los comentarios que hizo Fede Álvarez a principios de año, que apuntaban a que el rodaje se retomaría muy pronto, las noticias no han sido tan prometedoras como cabría esperar.

Quizás el golpe más duro para los seguidores de Alien se produjo en septiembre, cuando el reconocido director de terror anunció que dejaría la dirección y le pasaría el testigo a otra persona. Aunque seguirá formando parte del proyecto como productor junto a Ridley Scott, Fede Álvarez no aportará su visión única a la franquicia, al menos no para la secuela.