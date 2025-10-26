'Alien: Earth' establece la conexión xenomorfa más aterradora de la franquicia de ciencia ficción

Si bien es cierto que Alien presentó muchos temas interesantes que ampliaron los límites de la saga conforme se iban estrenando nuevas películas, el misterio del xenomorfo y su biología siempre ha sido un elemento que ha atraído a la mayoría de los espectadores. Como explica Ash, es fácil considerarlo "el organismo perfecto". De hecho, su perfección estructural solo es comparable a su hostilidad.

Debido a que Alien: Earth presentaba varias especies aterradoras, existía cierto recelo por el hecho de que el xenomorfo fuese a pasar a un segundo plano de importancia. Nada más lejos de la realidad. La icónica criatura no solo ha brindado momentos memorables de terror, sino que la serie ha preparado el escenario para una exploración fascinante de la anatomía de la criatura que incluye un vínculo con Wendy.

El xenomorfo es el organismo perfecto del terror

Aunque Wendy ha demostrado habilidades extraordinarias en la serie, el momento en que escucha los sonidos de los xenomorfos fue mucho más intrigante. Precisamente la escena final del tercer episodio implica un componente emocional en esta conexión. Más allá de su reacción al escucharlos con una frecuencia más alta que la de quienes la rodean, se notó que los alienígenas se comportan de forma diferente en comparación con otros seres.

Precisamente, esa conexión entre Wendy, los xenomorfos de Alien y Prodigy parece indicar lazos más profundos, lo que podría haber sido la razón por la que fue elegida como la primera en someterse al experimento híbrido. En caso de que tenga una especie de enlace telepático con estas criaturas, también podría implicar que fuese una forma de controlarlas. Esto haría que tuviese un valor incalculable.

Dicho esto, el escenario más oscuro, que posiblemente sea el más probable, no es bueno para Wendy. Considerando que Alien: Earth es canon, y nadie más parece saber de la existencia de la especie posteriormente, tendría sentido que la mayoría de los personajes no duren mucho tiempo más. Por lo tanto, la aparente habilidad telepática de la protagonista simplemente podría ser un presagio de lo que está por venir. Lo que está claro es que casi nada bueno puede surgir de la extraña conexión xenomorfa de Wendy.