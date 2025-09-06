Esta infravalorada serie de ciencia ficción se vuelve más aterradora que nunca: un bombazo en streaming

Invasión, la controvertida serie de ciencia ficción de Apple TV+, regresa con una tercera temporada que apunta a ser de lo más interesante. El primer episodio ya insinuó una nueva amenaza alienígena más aterradora que nunca. A pesar de las críticas mixtas que la producción ha tenido, la tercera temporada de Invasión ha ascendido en popularidad en las listas de streaming, lo que indica una respuesta más positiva.

La serie sigue a un grupo diverso de personajes en diferentes partes del mundo mientras enfrentan una invasión alienígena. En las primeras temporadas, la historia se caracteriza por su ritmo lento y enfoque en el drama personal, lo que no terminó de convencer. Sin embargo, en la tercera temporada, la narrativa parece volverse más trepidante, con los personajes principales uniéndose para enfrentar una amenaza alienígena más avanzada.

Una nueva amenaza alienígena más terrorífica

Es cierto que las primeras temporadas de Invasión se desarrollan de una manera lenta, lo que para muchos fue suficiente para abandonarla. Ese fue el factor que acabó generando una sensación de inquietud al introducir nuevas amenazas alienígenas, pero la tercera temporada apunta a que la acción será mucho más rápida e intensa.

Tras el final cargado de suspense que se vio en la última temporada, lo nuevo de Invasión ha comenzado mostrando varios desafíos y un enemigo más grande. A diferencia de muchas películas y series que se centran en una única especie o diseño alienígena distintivo, Invasión se distingue por presentar un nuevo tipo de alienígena en cada temporada.

Esta decisión creativa provocó que los diferentes tipos de alienígenas representaran varias evoluciones o propósitos en la misma especie. Por otro lado, si la serie cumple la promesa de Simon Kinberg de revelar la última amenaza alienígena, es probable que estas criaturas sean las posibles responsables de ejecutar el plan final de los extraterrestres.

La narrativa de la tercera temporada de Invasión se siente mucho más fluida que en temporadas anteriores, así que la espera ha merecido la pena. Para los seguidores de la ciencia ficción que buscan una serie atrevida que esté bien desarrollada, Invasión representa una opción atractiva en el catálogo de Apple TV+.