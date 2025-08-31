Más épica que 'El Señor de los Anillos': una guerra de magia y orcos que te dejará sin aliento

Desde hace muchos años, tanto el cine como los videojuegos han contado infinidad de historias y como era lógico, también ofrecen productos en común que no pasan desapercibidos. Las adaptaciones a la gran pantalla son algo muy recurrente y desde hace tiempo se han podido ver productos de todos los tipos, desde adaptaciones geniales hasta otras que no han tenido muy buena recepción.

Hoy te traemos una de las que han gustado mucho, aunque sin embargo todavía hay muchos usuarios que no conocen de su existencia. Te estamos hablando de Warcraft: El Origen, una película que salió en el año 2016 y que adapta una de las mayores sagas de videojuegos de la historia. El filme en cuestión está protagonizado por Travis Fimmel entre otros, quien también da vida a Ragnar Lothbrok en la serie de Vikingos.

El pacífico reino de Azeroth está a punto de entrar en guerra para enfrentarse a unos terribles invasores: orcos guerreros que han dejado su destruido mundo para colonizar otro. Al abrirse un portal que conecta ambos mundos, un ejército se enfrenta a la destrucción, y el otro, a la extinción. Dos héroes, uno en cada bando, están a punto de chocar en un enfrentamiento que cambiará el destino de su familia, su pueblo y su hogar. Así empieza una espectacular saga de poder y sacrificio donde se descubren las numerosas caras de la guerra y donde cada uno lucha por lo suyo.

World of Warcraft es un juego inmortal

Si no conoces este juego, debes saber que, de hecho, hay un curioso caso de un jugador de World of Warcraft que lleva 10 años visitando la Ciudadela cada día . Esto demuestra que pase el tiempo que pase, esta saga ya se ha conseguido hacer con un gran público que ha disfrutado y que seguirá disfrutando durante miles de horas con esta historia.

Sus desarrolladores ofrecen actualizaciones continuas que están llenas de contenido y soluciones a los diferentes problemas que puedan ir surgiendo con el paso del tiempo. El increíble cuidado que le están ofreciendo a World of Warcraft hace que sea uno de los juegos más queridos por la comunidad.