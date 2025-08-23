Esta nueva joya de ciencia ficción se convierte en la serie en streaming más vista del mundo

La nueva serie de ciencia ficción que va en camino de ser una obra maestra acaba de lanzarse como una de las propuestas originales más exitosas. Lo más sorprendente es que se ha convertido en la serie más vista del mundo. Alien: Earth se estrenó hace unos pocos días y ya cuenta con una puntuación del 96% en Rotten Tomatoes. Creada por Noah Hawley, Alien: Earth se sitúa en la cronología oficial de la franquicia cinematográfica como una precuela de la primera película.

Una idea que resulta de lo más interesante, ya que la serie transcurre solo un par de años antes de los eventos del filme de Ridley Scott que dio origen a todo. Asimismo, Alien: Earth se centra en el personaje de Wendy, la primera mezcla entre humano y ser sintético, quien se une a un grupo de soldados que investigan un accidente con una nave espacial que se estrella contra la Tierra.

El futuro de 'Alien: Earth' es prometedor

Por ahora, Alien: Earth es la serie más vista de Hulu y Disney+ en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Francia o Alemania. Este es un puesto que ha conseguido en otros 70 países más. Por supuesto, estos números la colocan como la serie más vista de FX. Su éxito no debería ser una sorpresa para nadie, ya que su anuncio consiguió generar una expectación total.

En este sentido, Noah Hawley ha hablado sobre su deseo de continuar la serie en caso de que consiguiese la audiencia que se esperaba. De hecho, se ha concebido la primera temporada de Alien: Earth como una especie de prueba de concepto para un arco argumental mucho más amplio, por lo que, si todo va bien, habrá Alien para rato.

Ahora que la serie ha alcanzado el éxito tras el estreno de los primeros episodios, es casi seguro que Noah Hawley pueda seguir trabajando en la serie de terror y ciencia ficción. Por otro lado, actualmente se está desarrollando una secuela de la película Alien: Romulus. Dirigida por Fede Álvarez, esa película seguirá siendo una producción independiente de Alien: Earth.

La realidad es que Alien: Earth reúne todos los ingredientes perfectos para asegurar el éxito. Es una serie que cuenta con un excelente material original, un elenco con potencial y un concepto innovador que lleva la franquicia a la Tierra por primera vez. Eso sí, solo el tiempo dirá si la serie se renueva para una segunda temporada. Por ahora, esa decisión parece estar muy encaminada.