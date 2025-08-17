La serie más ambiciosa del universo Alien ya piensa en varias temporadas

Disney+ ha apostado fuerte por llevar el universo de los xenomorfos a la televisión y, aunque apenas se ha estrenado la primera temporada, los planes para el futuro de 'Alien: Planeta Tierra' ya están sobre la mesa. Según ha explicado el showrunner Noah Hawley, la serie no se concibe como un experimento aislado, sino como una producción recurrente con posibilidad de expandirse a lo largo de varias tandas de episodios.

La idea inicial pasa por comprobar cómo responde el público a esta arriesgada propuesta, ya que el presupuesto es tan elevado que solo un gran éxito justificaría continuarla. Aun así, tanto Hawley como FX confían en que el recorrido sea largo, llegando incluso a plantearse un arco que podría extenderse hasta una quinta temporada.

La ambición del proyecto no solo se nota en lo narrativo, también en lo logístico. La primera entrega de 'Alien: Planeta Tierra' se ha rodado en Tailandia, pero el equipo creativo ya baraja la posibilidad de trasladar futuras temporadas a otros países para optimizar costes y ampliar horizontes. Como ha señalado el propio Hawley, la primera temporada funciona como una “demostración de concepto” y, si se consolida, servirá de base para imaginar cómo continuar la historia en sucesivas entregas.

Eso sí, el creador mantiene un objetivo claro: la serie no está pensada para alargarse indefinidamente sin rumbo. Hawley asegura tener en mente un final que dé sentido al conjunto, aunque todavía no puede precisar si serán tres, cuatro o cinco temporadas. Todo dependerá del equilibrio entre la ambición artística y el respaldo de la audiencia.