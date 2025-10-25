Para mí, esta obra maestra de ciencia ficción es magistral: una joya de culto que fue clave en el género

Aunque no tenga la repercusión de películas como Interstellar, Stalker es una de las obras más influyentes de la ciencia ficción en el siglo XX. Dirigida por Andréi Tarkovski en 1979, el filme con tantas capas de lectura se convirtió con el tiempo en una referencia obligada para creadores, críticos y espectadores del género. Lo más sorprendente es que su influencia se extiende más allá del cine, ya que alcanzó la literatura, la televisión o incluso los videojuegos.

La historia se centra en tres hombres que se adentran en una zona prohibida conocida como “La Zona”. Allí, existe una habitación capaz de cumplir los deseos más profundos de quien entre. El argumento puede partir de una premisa aparentemente simple, pero nada más lejos de la realidad. Stalker tiene como objetivo explorar cuáles son las motivaciones que mueven al ser humano y el miedo a lo desconocido.

El impacto de Andréi Tarkovski en la ciencia ficción

Una de sus características más importantes es que tiene un ritmo deliberadamente lento. Además, la puesta en escena tan personal transmite una sensación de vacío y espera. El cineasta utiliza los silencios, los paisajes industriales y la luz natural para construir una atmósfera que mezcla misterio y melancolía. Por esa razón, la historia sucede con una calma inquietante que tiene varias capas de profundidad.

Pese a lo compleja que resulta la propuesta, Stalker se transformó en una obra de culto. De hecho, su estética influyó en directores actuales de enorme renombre como Denis Villeneuve. Aunque es cierto que ya tiene unos cuantos años, sigue siendo considerada una pieza moderna por la naturaleza de su planteamiento: cuestiona la relación del ser humano con la ciencia, la moral y la esperanza en diferentes aspectos.

Después de todo este tiempo, sigue siendo una referencia absoluta en la ciencia ficción por su impacto filosófico. Es su legado el que también demuestra que la ciencia ficción puede ser un territorio de introspección tanto como de imaginación. Por eso, Stalker no es solo una película: es una obra que expuso un lenguaje propio en el género. Esta obra fue clave para todo lo que vino después, así que no me la perdería. Stalker está disponible en Filmin.