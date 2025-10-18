Esta adictiva joya de ciencia ficción es un tesoro oculto de Netflix: un bombazo que engancha

Aunque no sea la serie más popular de Netflix, The Society es una de esas extrañas producciones que merecen la oportunidad de ser redescubiertas. Estrenada en 2019, esta ficción creada por Christopher Keyser plantea una historia en la que el misterio, la intriga social y el drama adolescente se combinan de una forma que desafía las normas de la ciencia ficción. Por supuesto, es una de esas que engancha desde el primer minuto.

Todo comienza con un grupo de estudiantes que, tras un viaje escolar, regresa a su pueblo solo para descubrir que todos los adultos han desaparecido. Las calles están vacías, las casas intactas y el mundo exterior simplemente parece haber dejado de existir. Lo que podría ser una fantasía de libertad se transforma en una pesadilla: sin reglas, sin gobierno y sin nadie que los guíe, estos jóvenes deben aprender a organizarse para sobrevivir.

Un experimento social convertido en pesadilla

En este sentido, lo que comienza como una euforia colectiva por haber conseguido una libertad total, poco a poco va tornándose en una lucha por la supervivencia. Sin figuras de autoridad, los jóvenes deben aprender a construir la sociedad desde cero. A partir de este punto, surgen conflictos morales y tensiones que reflejan, en microescala, los grandes problemas que se encuentran en el mundo real.

Esta capa de profundidad convierte a The Society en algo más que una simple serie juvenil: es un espejo distorsionado de nuestra propia convivencia social. Por otro lado, uno de los grandes aciertos que tuvo la producción es su enfoque coral. No hay un único protagonista, sino un conjunto de personajes complejos y creíbles que fueron interpretados por un elenco joven con un enorme talento.

Es cierto que The Society fue cancelada tras una sola temporada, pero en parte fue por las complicaciones de la pandemia. Sin embargo, su impacto no se ha desvanecido. Con el paso del tiempo, se ha convertido en una serie interesante descubierta por solo unos pocos que merece más de lo que tiene. Su propuesta inteligente la consolida como una joya oculta de Netflix que sigue mereciendo ser vista. No me la perdería.