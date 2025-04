Este juego de PS5 recibe una actualización totalmente gratis por sorpresa

Uno de los grandes juegos que llamó mucho la atención del público de PS5 fue Returnal, el título de Housemarque que poco a poco ha conseguido haciéndose con el cariño de toda la generación de jugadores. En esta ocasión y para celebrar su cuarto aniversario, la desarrolladora ha decidido actualizar el juego de forma completamente gratis y lo mejor de todo, es que es una mejora notable que no pasará desapercibida. Ahora, los jugadores de PS5 Pro pueden disfrutar de Returnal mejorado para la consola más potente de Sony y como te hemos dicho, de forma totalmente gratuita.

Por lo que ha dado a conocer la desarrolladora en su perfil oficial de Twitter, este parche de mejora cuenta con un modo que añade 2.5 pixeles más para ofrecer una resolución mayor a la que ya hay disponible en el juego. Por ahora no han compartido más detalles al respecto y pese a que afirman que ya está disponible, hay jugadores que todavía no pueden disfrutar esta actualización en su PS5 Pro. Lo más probable es que termine llegando a todos los jugadores a lo largo del día, por lo que si todavía no la puedes disfrutar, no desesperes.

Veremos qué sucede finalmente con Returnal y si hay más detalles acerca de este nuevo parche. Lo que está claro es que todas las personas que estaban pensando en jugarlo por primera vez en PS5 Pro o que buscasen un motivo para volver a adentrarse en su historia, ahora tienen la oportunidad perfecta gracias a Housemarque. Desde luego, grandes noticias que han alegrado a una gran parte de la comunidad de Sony. Desafortunadamente, por ahora se desconoce si esta mejora también llegará a PC, ya que el juego se encuentra disponible en Steam y en Epic desde hace ya un par de años.

God of War podría estar de vuelta muy pronto en PS5

Como bien sabes, la saga de God of War es referencia en el mundo de los videojuegos y por supuesto, en la plataforma de Sony. Por el momento no hay novedades contundentes acerca de la nueva entrega que vaya a conquistar a los usuarios, sin embargo, sí que parece que pronto podrías descubrir más datos acerca de una nueva propuesta para PS5. Los rumores sobre God of War son realmente amplios, puesto que como te hemos comentado, es una de las sagas más queridas e icónicas de Sony.

Estaremos muy pendientes para ver qué sorpresas hay próximamente, pero mientras las desarrolladoras sigan tratando tan bien a los usuarios como lo ha hecho Housemarque con esta actualización gratuita para PS5 Pro, todavía te quedan grandes aventuras por vivir. Returnal quiere aprovechar toda la potencia de esta nueva consola y así llegar a nuevos hogares que todavía no hayan podido vivir su genial historia. Estaremos muy pendientes para ver si pronto se conocen nuevos datos de este parche y por supuesto, de todas las nuevas sorpresas que puedan llegar a PS5.