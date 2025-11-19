Fallece una estrella de TikTok y su novio es arrestado como sospechoso de asesinato

La comunidad de TikTok vuelve a estar de luto tras confirmarse la muerte de Maurice Harrison, conocida en redes como Girlalala, una creadora de 21 años cuya presencia había reunido a cientos de miles de seguidores. Su repentino fallecimiento, ocurrido el 14 de noviembre, ha sacudido a sus admiradores y ha dejado un fuerte impacto en el panorama digital. Con más de 235.000 seguidores en TikTok, aunque su cuenta ha sido desactivada tras los hechos, y más de 41.000 en Instagram, Harrison era una creadora muy querida por su energía, estilo y personalidad sin filtros.

La tragedia se volvió aún más grave cuando las autoridades confirmaron que su novio había sido arrestado como principal sospechoso. El caso ha generado conmoción, no solo por la pérdida de una figura influyente en redes, sino por las circunstancias violentas que rodean su muerte y por el mensaje que ha resurgido en la comunidad sobre la necesidad de proteger a las mujeres trans y negras en Estados Unidos.

Hallada con heridas de bala y un arresto inmediato: así avanza la investigación

Según informó la Oficina del Sheriff de Broward, los agentes respondieron a una llamada médica en Lauderdale Lakes, Florida, alrededor de las 7 p.m. Al llegar, encontraron a Harrison en el asiento del pasajero delantero de un vehículo con heridas de bala. Fue trasladada rápidamente a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

El conductor del coche, Shanoyd Whyte Jr., fue arrestado ese mismo día y está acusado de asesinato en primer grado con un arma de fuego, permaneciendo detenido sin fianza. Los detectives aseguran que ambos mantuvieron una discusión que “se tornó física” dentro del vehículo, antes de que Harrison recibiera el disparo. Whyte Jr. declaró haber mantenido una relación con la creadora “durante varios años”.

Mientras la investigación sigue abierta, familiares, amigos y figuras públicas han iniciado una ola de apoyo. Una campaña en GoFundMe para costear los gastos funerarios ya supera los 28.000 dólares, incluyendo una donación de 5.000 dólares por parte de la rapera JT, quien dedicó un emotivo mensaje en Instagram alabando la autenticidad y el espíritu de Harrison, acompañado de los hashtags #protecttranswomen y #protectblackwomen.