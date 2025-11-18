TheGrefg ya habla de deshacerse de su plaza en la Kings League: "Si nadie me la quiere comprar, puede ser que la sortee"

La Kings League lleva meses envuelta en un clima de desgaste que ya no esconden ni sus propios presidentes. Aunque la competición nació como un fenómeno masivo que llegó a registrar audiencias históricas, hoy las críticas de sus protagonistas son constantes.

La final de la Copa del pasado domingo, marcada por el demoledor 16-5 de Porcinos a Ultimate Móstoles, parece haber sido el detonante que ha vuelto a abrir una nueva oleada de reproches públicos hacia el estado actual del proyecto. DjMaRiiO y TheGrefg fueron los primeros en acusar esta situación señalando de nuevo los supuestos desequilibrios competitivos y la gestión de ciertos clubes.

El descontento se ha traducido en una reunión en la noche de ayer entre presidentes y directiva para abordar la polémica de Porcinos, los sobresueldos y otras irregularidades señaladas desde hace tiempo. Pero antes de esa conversación, el murciano dejó unas declaraciones que han hecho saltar todas las alarmas.

TheGrefg abre la puerta a dejar la Kings League

La cuenta de TikTok de bakura.bk ha recogido las declaraciones de un Grefg visiblemente frustrado, que aseguró en directo que su paciencia con la Kings League está al límite. El creador murciano explicó que, tras lo ocurrido en la Copa y su creciente sensación de que la competición ya no es lo que era, está dispuesto a desprenderse de su plaza.

“Si alguien quiere comprar mi plaza de la Kings League, está más rebajada que nunca”, comentó ante miles de espectadores. A continuación, fue incluso más allá: “Y si nadie me la quiere comprar, puede ser que la sortee en el chat”. También señaló que ni siquiera exigiría mantener el nombre del club, demostrando de que su vínculo emocional con el proyecto no es el que era.

Aunque no está claro hasta qué punto lo decía en serio o bajo el enfado del momento, sus palabras llegan en un contexto crítico para la liga. Que uno de los rostros más mediáticos de la competición se plantee vender su equipo es una señal del desgaste que atraviesa la Kings League.

Habrá que ver si TheGrefg mantiene su postura cuando se enfríen los ánimos o si realmente inicia un proceso para desprenderse de su plaza en la competición.