Una filtración apunta a que la próxima Xbox sería más potente que la PS6, pero también mucho más cara

Parece que fue ayer cuando la actual generación de consolas vio la luz, pero lo cierto es que hace ya un lustro que estas se lanzaron al mercado en Europa, por lo que no es de extrañar que estén acercándose a su fin. La consecuencia más lógica es que las miradas ya se dirigen hacia el futuro del hardware de Microsoft y Sony. Ambas compañías han confirmado que trabajan en sus nuevos sistemas, aunque sin ofrecer detalles concretos. Sin embargo, una reciente filtración podría haber revelado información clave sobre la próxima consola de Xbox, conocida internamente como “Magnus”, que promete potencia sin precedentes a costa de un precio igualmente elevado.

Según el filtrador Moore’s Law Is Dead, especializado en hardware, el nuevo procesador que AMD estaría desarrollando para Microsoft convertiría a Magnus en la consola más avanzada hasta la fecha, aunque también una de las más caras del mercado.

Xbox Magnus apostaría por la potencia bruta y superaría en rendimiento a la PS6

El vídeo publicado el 8 de octubre asegura que el chip Magnus contará con 68 unidades de cómputo RDNA 5, hasta 11 núcleos de CPU y hasta 48 GB de memoria GDDR7, cifras que superarían las especificaciones filtradas de la futura PlayStation 6, que rondaría las 48 unidades de cómputo y ocho núcleos. De confirmarse, la próxima Xbox ofrecería un rendimiento superior, aunque la diferencia sería más perceptible en monitores que en televisores convencionales.

El informe también sugiere que este salto técnico tendría un coste considerable: la consola podría superar los 800 dólares, e incluso alcanzar los 1.200, posicionándola más cerca de un PC de gama alta que de una consola doméstica tradicional.

Este enfoque coincide con rumores previos que apuntan a que Microsoft busca un dispositivo más versátil y orientado al ecosistema de Game Pass y la integración con Windows, en lugar de competir directamente en precio con Sony. Aun así, por el momento no hay confirmación oficial, y las estimaciones sitúan el posible lanzamiento de Magnus en 2027.