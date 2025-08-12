El fin definitivo de PS4 está más cerca que nunca

Los últimos datos de venta ofrecidos por Sony en relación a PS5 la sitúan en una buena posición en el mercado. Con más de 80 millones de unidades vendidas, la consola de actual generación se sitúa en una posición muy similar a la que dispuso PS4 en su momento, por lo que todo apunta a que la máquina podría ser un éxito a pesar de las fuertes críticas por su catálogo de juegos. Un catálogo que podría acelerar en su recta final, ya que múltiples desarrolladoras están decididas a poner fin a la generación anterior.

PS5 será la nueva prioridad en los desarrollos, con una mirada futura hacia PS6

Un reporte reciente señala que, impulsado principalmente por los grandes desarrolladores y editores, más que por una decisión directa de Sony. Según el informe de GamesIndustry, el motivo principal es. Cada vez son menos rentables, y el mantenimiento de versiones separadas para PS4 genera complejidades adicionales en el desarrollo de juegos modernos.

Al transitar hacia una base instalada creciente de PS5, los estudios están considerando abandonar progresivamente el soporte para PS4. Sin embargo, el informe no ofrece un calendario específico sobre cuándo se materializará este cambio, dejando dudas sobre si sucederá este año, en 2026 o más adelante. Este escenario refuerza la tendencia observada en la industria, donde la última generación consolera, impulsada por PS5, está ganando protagonismo. La prolongada coexistencia entre ambas generaciones (PS4–PS5) ha sido una estrategia reciente, pero cada vez más desarrolladores consideran que el paso definitivo hacia la nueva generación ya está en marcha.

Además, todos los rumores que están emergiendo en torno a PS6 durante los últimos meses refuerzan estos movimientos por parte de los estudios, que en tan solo un año deberían comenzar a preparar sus proyectos para la nueva generación de Sony, en caso de que las informaciones de su lanzamiento sean ciertas. Con ello, PS4 se acerca al final de su era como una de las consolas más exitosas de la historia de la firma japonesa.