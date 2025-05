El final de The Last of Us Parte II tiene un detalle que podría cambiarlo todo en la serie

Desde que salió por primera vez al mercado, lo cierto es que The Last of Us se convirtió en una de las sagas más icónicas y rentables de PlayStation, solo hay que ver el gran éxito que ha tenido y sigue teniendo. Por supuesto, Naughty Dog también está aprovechando eso ofreciendo algunos lanzamientos en forma de remasters que se encargan de cumplir las expectativas de los jugadores. Mientras tanto, nuevos detalles aparecen en la historia que podrían cambiar las cosas, incluso puede que la serie explique algo que en el juego quedó a medias.

Por supuesto, a partir de aquí hay spoilers de The Last of Us Parte II, por lo tanto si quieres jugarlo y todavía no lo has hecho, deberías dejar de leer. Si por el contrario sigues con nosotros, sabrás que una vez termina la búsqueda de venganza de Ellie, esta vuelve a una pequeña casa cerca de Jackson, en Wyoming. Ahí solía vivir con Dina, sin embargo, cuando Ellie vuelve, Dina parece haber abandonado todo y queda a interpretación de los jugadores si la relación entre ambas sigue viva o si por el contrario, se ha terminado por completo.

Algunas posibilidades son que después de tanto estrés, Ellie buscaba la calma en un lugar conocido y tranquilo, aunque seguramente también volvió porque esperaba ver a Dina y a su bebé allí. Algunos usuarios de Reddit simplemente piensan que Ellie no volvió realmente a ese lugar, sino que simplemente está de visita para recordar viejos momentos. Lamentablemente, todavía no hay información oficial para esto, aunque tal vez se resuelva en The Last of Us Parte III, en caso de que algún día salga a la luz... O quién sabe, tal vez en la nueva serie que está siendo todo un éxito.

La serie de The Last of Us ya mostró el momento más crudo de la historia

El éxito que está teniendo la adaptación protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey es más que evidente, de hecho, en su segundo episodio ya se ha podido comprobar el momento más doloroso para los seguidores que ya habían vivido la historia en el videojuego. La adaptación de este segundo episodio ha sido realmente increíble y ha conseguido llamar la atención de todos los espectadores, eso sumado a una actuación increíble de los protagonistas, ha dado pie a que para muchos, estés ante uno de los mejores episodios de la televisión.

Veremos cómo termina todo esto, pero queda claro que la historia de The Last of Us todavía tiene mucho que resolver, ya sea en la propia serie o en los videojuegos. El detalle del final de la Parte II, puede hacer que la serie explique a todos qué ocurre realmente en el final, cuando Ellie vuelve a visitar esa vieja casa. Mientras no llega el día de conocerlo, tendrás que seguir viviendo con la incertidumbre de todo lo que podría haber pasado o, si sale un nuevo juego, de todo lo que pasará.