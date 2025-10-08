La franquicia de 'Dune' confirma el regreso de un personaje clave en la última película

Rebecca Ferguson, la actriz que da vida a Lady Jessica en Dune, ha confirmado que efectivamente regresará en Dune: Parte 3. Sin embargo, lo más sorprendente es que su papel en esta última entrega de la trilogía de ciencia ficción parece que será mucho más pequeño que el que tuvo en las primeras películas. Tampoco está claro cómo podría afectar esto a la relación que tiene con Paul Atreides, el personaje de Timothée Chalamet.

En una entrevista con IndieWire, dio ciertos detalles de Dune: Parte 3. Rebecca Ferguson reveló que ya terminó el rodaje de la tercera película, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026. Y es que señaló que no tiene un papel muy importante. Lo cierto es que el personaje de Lady Jessica apenas tiene relevancia en Dune Messiah, la novela de Frank Herbert en la que se inspira la película.

Rebecca Ferguson confirma su regreso con un papel más reducido

"No estaba segura de que participaría y Denis Villeneuve tenía una pequeña idea" explicaba. Como bien sabrás, Lady Jessica es la madre de Paul Atreides y miembro de la Bene Gesserit. Esta es la poderosa hermandad que intenta influir en quienes ostentan el poder. Sin embargo, las primeras entregas de Dune mostraron cómo Lady Jessica era leal a Paul, ya que se opone a la hermandad y lo ayuda a alcanzar el poder en Arrakis.

En Dune: Parte 2, también está embarazada de la hermana de Paul, Alia Atreides, quien se espera que tenga un papel más relevante en la trama de la próxima película. Además de Rebecca Ferguson y Timothée Chalamet, Dune: Parte 3 también estará protagonizada por Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa o Robert Pattinson, entre muchos otros.

Se espera que la trama de Dune: Parte 3 se centre en Paul Atreides, conocido ahora como el Emperador Maud'Dib, mientras se enfrenta a la amenaza que suponen diferentes adversarios políticos. Todo mientras también intenta proteger a su amante, Chani, y a su hijo que aún está por nacer. Además de confirmar su regreso, Rebecca Ferguson también habló sobre el guion y la difícil tarea de adaptar el universo de ciencia ficción de Frank Herbert. Sin duda alguna, Dune: Parte 3 será una de las películas más importantes en el calendario de estrenos de 2026.