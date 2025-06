Ni 'Dune' ni 'Wonka', si solo pudieras ver una película de Timothée Chalamet tendría que ser esta

Aunque muchos lo identifican hoy por sus papeles en Dune o su reciente transformación en Bob Dylan para A Complete Unknown, un papel que casi le vale su primer Oscar a 'Mejor actor', lo cierto es que Timothée Chalamet dio sus primeros pasos en el cine mucho antes de convertirse en un rostro habitual de la alfombra roja. Y ya pudo haber ganado ese deseado premio mucho antes, exactamente con 21 años y con esta película, dirigida por Luca Guadagnino.

Para este papel, Chalamet se preparó a fondo: aprendió italiano, mejoró su dominio del piano y firmó una de las interpretaciones más recordadas del cine contemporáneo. Desde entonces, no ha dejado de consolidarse como uno de los actores más prometedores de su generación. En cuanto a la cinta en sí, recibió el aplauso unánime de la crítica y el público: en la web de reseñas Rotten Tomatoes acumula un 95% de aprobación por parte de los críticos y un sólido 86% por parte de los espectadores. También goza de buenas calificaciones en IMDb (7,8/10) y FilmAffinity (7,2/10), donde figura entre las películas italianas mejor valoradas de todos los tiempos.

Es un hito dentro del cine LGBTIQ+

La historia se sitúa en el verano de 1983, en una luminosa casa de campo al norte de Italia, donde Elio (Timothée Chalamet), un joven sensible y culto de 17 años, pasa las vacaciones junto a sus padres. Su rutina tranquila, marcada por la música clásica, la lectura y los baños en el río, se ve alterada con la llegada de Oliver (Armie Hammer), un atractivo y extrovertido estudiante estadounidensede 24 años, invitado a colaborar en la investigación arqueológica de su padre. Lo que empieza como una convivencia incómoda, llena de silencios tensos y cierta rivalidad, va dando paso a una complicidad creciente alimentada por afinidades culturales y una atracción mutua que ninguno de los dos se atreve a nombrar al principio.

A medida que el verano avanza, ambos se entregan a una relación intensa que, pese a ser tan fugaz como el verano en sí mismo, marcará sus vidas para siempre. Elio, que hasta entonces había compartido momentos íntimos con su amiga Marzia, empieza a descubrir y aceptar su identidad emocional y sexual gracias a su vínculo con Oliver. La comprensión de sus padres, especialmente la del padre de Elio -cuya conversación final es uno de los momentos más memorables del filme-, aporta un toque de ternura y profundidad a una historia ya de por sí cargada de emoción.

'Call Me by Your Name' es mucho más que una historia de amor: es un canto a la juventud, al deseo y a la libertad de ser uno mismo, a lo largo de 130 minutos que no olvidarás fácilmente. Puedes verla actualmente en el catálogo de Movistar Plus+ y, a partir del martes, también en Netflix. En caso de que no tengas acceso a ninguna de las dos plataformas, siempre puedes alquilarla o comprarla en Apple TV+ o Prime Video.