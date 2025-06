El futuro de Nébula en el UCM: Karen Gillan confirma su situación en Marvel Studios

Después de que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 mostrara el aparente final de su personaje, Karen Gillan habló sobre la posibilidad de volverla a ver como Nébula en el UCM. Pese a que fue presentada como la hija adoptiva de Thanos, este personaje experimentó un arco de redención único para convertirse en una de las figuras más importantes.

Aun así, el futuro del personaje pareció incierto tras el desenlace de la última entrega de Guardianes de la Galaxia. Sorprendentemente, Nébula consiguió encontrar una nueva familia entre los Guardianes de la Galaxia al poder sonreír otra vez tras años sufriendo un abuso constante. Y es que es difícil imaginarse hacia dónde podría llevarla una nueva historia, especialmente porque no apareció como miembro del nuevo equipo que lidera Rocket Raccoon al final de la trilogía.

La evolución de Nébula

Además, Karen Gillan no forma parte del reparto anunciado de Vengadores: Doomsday. Dicho esto, sí que reveló si participaría en otra aventura del UCM. "Es muy divertido trabajar en el mundo Marvel, pero sobre el futuro no puedo decir nada. Ya sabes cómo va esto, pero quizás... nunca digas nunca", comentó la actriz.

Aunque ha pasado tiempo desde la última vez que habló sobre su futuro en Marvel, lo cierto es que Karen Gillan incluso parecía dispuesta a volver a interpretar al personaje. Y no se descarta la posibilidad de ver una precuela sobre el personaje por el trasfondo tan oscuro que su historia personal siempre tuvo.

Sin embargo, cabe destacar que los comentarios que sugerían esta idea se hicieron hace más de dos años. No se han anunciado más proyectos que incluyan a Nébula, pero el reparto completo de Vengadores: Doomsday no se ha confirmado, lo que significa que aún podría haber un lugar reservado para Nébula. Incluso en caso de que no apareciese, ella y otros personajes de los Guardianes de la Galaxia podrían seguir estando presentes en su secuela, Vengadores: Secret Wars, que supondrá el cierre de laSaga del Multiverso.