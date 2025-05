GAME inicia su campaña de plan renove de Nintendo Switch 2 para comprarla más barata en España

Desde que se anunció por primera vez, la nueva consola de Nintendo ha conseguido llamar la atención de millones de personas y no es para menos. Toda su evolución estética y, por supuesto, interna, ha hecho que se convierta en una de las consolas más esperadas por los jugadores. La consola saldrá el próximo día 5 de junio y por supuesto, ya puedes reservarla en las diferentes tiendas que hay disponibles, una de ellas es GAME, la cual ya ha comenzado su plan renove en España para que puedas conseguir la nueva máquina de Nintendo a un precio reducido. Si quieres saber cómo funciona, te lo contamos a continuación.

La información la ha ofrecido la cuenta oficial de GAME en X, red social que anteriormente se conocía como Twitter. Ahí ha explicado que lo único que tienes que hacer es reservar la nueva Switch 2 en sus tiendas y seguidamente, lleva tu actual Nintendo Switch a la tienda. Si cumples con el requisito de la reserva, el equipo de GAME te dará una valoración de la consola y además, te aumentará un 10% por comprar la consola con ellos. Esta es una forma más sencilla para poder conseguir la nueva máquina a un precio más asequible. Recuerda que actualmente cuesta 469,99 euros y si quieres el pack con Mario Kart World, tendrás que pagar 509,99 euros.

Aprovecha esta oportunidad y no te quedes sin tu Switch 2

La nueva consola de la gran N incluso contará con cinco juegos exclusivos durante su lanzamiento, además de un catálogo realmente amplio gracias a su aumento de potencia. Veremos qué es lo que sucede con el paso del tiempo, pero si quieres aprovechar la oportunidad que te ofrece ahora GAME, recuerda que solamente tienes que llevar a cabo unos cuantos pasos:

Reserva la Nintendo Switch 2 en GAME, esto es algo obligatorio para obtener el beneficio adicional del 10%.

Asegúrate de que tu consola esté en buen estado y si quieres que el descuento sea todavía mayor, incluye algunos juegos.

Lleva tu consola y juegos a una tienda GAME para que te ofrezcan un precio y por supuesto, ese 10% extra por tener la consola reservada.

Una vez hecho eso, el descuento se aplicará de forma automática y no tendrás que hacer absolutamente nada más. Desde luego, parece una oportunidad bastante interesante para llevarte la nueva Nintendo Switch 2 a tu casa por un precio más asequible. Hay muchas personas que no quieren cambiar su consola actual, pero si eres de los que prefiere venderla para poder hacerte con la nueva con un coste menor, ahora tienes una gran oportunidad que no deberías dejar escapar.