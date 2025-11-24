Half-Life 3 apunta a su presentación oficial antes de que finalice 2025

La sombra de Half-Life 3 vuelve a extenderse con fuerza. Tras años de silencio absoluto por parte de Valve, en las últimas semanas las especulaciones se han disparado y muchos jugadores sienten que, esta vez sí, podría estar a punto de producirse el anuncio más esperado de la historia reciente del videojuego. Aunque la compañía no ha dejado caer ni una sola pista oficial, diferentes señales apuntan a que la presentación del proyecto seguiría prevista para este mismo año, lo que sitúa la revelación a un paso de convertirse en realidad.

Entre los escenarios posibles, The Game Awards aparece como la cita más evidente. La gala se ha convertido en un escaparate privilegiado para anuncios de enorme impacto, y no sería descabellado que Valve aprovechase ese altavoz global para desvelar el regreso de una de sus franquicias emblemáticas. Sin embargo, conociendo la imprevisibilidad histórica del estudio —basta recordar la peculiar manera en la que se presentó Steam Machine—, el anuncio podría llegar en cualquier momento, sin aviso previo y cuando la comunidad menos lo espere.

Valve sigue jugando al despiste con Half-Life 3

El impulso más reciente proviene de declaraciones de Mike Straw, quien asegura estar convencido de que Half-Life 3 será presentado antes incluso de la gala. Según afirma, no se trataría de una creencia vaga, sino de algo basado en información concreta. Straw asegura disponer de una fecha exacta, pero, consciente de la fama de Valve a la hora de preparar trampas para localizar filtradores, ha preferido guardarse ese dato por ahora. Su silencio, paradójicamente, ha aumentado todavía más las teorías y el clima de expectación.

A estas alturas, el interés en una nueva entrega de Half-Life está en su punto más alto en décadas. Cada nuevo rumor provoca una oleada de entusiasmo y debate, alimentado por la idea de que el proyecto podría llevar gestándose en secreto durante mucho tiempo. Si realmente el anuncio está tan cerca como algunos apuntan, los próximos días podrían ser decisivos para los seguidores de Gordon Freeman, que llevan más de quince años soñando con este momento. Hasta entonces, no queda otra que esperar… pero pocas veces la espera había sido tan electrizante.