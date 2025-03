No iba a ser Zoe Saldaña: Amanda Seyfried revela por qué rechazó a Gamora en el UCM

Amanda Seyfried ha hablado recientemente sobre por qué decidió no interpretar a Gamora en la exitosa película de Guardianes de la Galaxia. Antes de que Zoe Saldaña fuera elegida finalmente para el papel, James Gunn se fijó en Amanda Seyfried como un gran fichaje de Marvel Studios. La actriz es conocida por una amplia variedad de papeles, por lo que su paso por la pantalla en diferentes proyectos explica por qué fue considerada como una firme candidata para interpretar a Gamora.

Sin embargo, en una industria donde a muchos actores les encantaría protagonizar una película de Marvel Studios, Amanda Seyfried se negó a formar parte. En una entrevista con Josh Horowitz, la actriz detalló esos factores que la llevaron a rechazar la que podría ser considerada como la gran oportunidad de su vida. Ella misma reveló que su conexión mutua con otros actores de superhéroes fue algo que también influyó en la decisión final.

James Gunn quería a Amanda Seyfried como Gamora en el UCM

Según llegó a confirmar la propia Amanda Seyfried, ella ya había trabajado con croma verde y reconocía que no era lo suyo. Además, no quería vivir en Londres durante seis meses del año. Aun así, la actriz añadió que no se arrepentía de la decisión, recordando a los espectadores que nadie sabía que Guardianes de la Galaxia se convertiría en un gran éxito. Así lo contó:

"Ser parte de la primera película de Marvel que fracasa no es bueno para tu carrera. Pensé que, como se trataba de un árbol y un mapache que hablaban, sería el primer fracaso de Marvel, y que Chris Pratt y yo nunca volveríamos a trabajar. ¡Me equivoqué! Pero solo estaba siendo inteligente, pese a que reconozco que no fue valiente".

Y es que, aunque Gamora es el tipo de papel que cualquier actriz podría desear, Amanda Seyfried tenía otras prioridades e intereses profesionales. La actriz ha interpretado diversos papeles a lo largo de su carrera, y estar atrapada en una gran franquicia como Marvel Studios probablemente no fuese algo que la atrajera especialmente. También dijo que se encontraba en un momento complejo de su carrera y que "no quería sufrir por el trabajo".

Amanda Seyfried ha demostrado ser actriz talentosa, pero dada su reticencia a aceptar el papel, fue una suerte que Zoe Saldaña fuera la elegida final para interpretar a Gamora. Al final, Amanda Seyfried no se sometió a un proceso agotador para un papel en el que no se sentía segura, y Zoe Saldaña estuvo muy acertada como una parte esencial que explica el éxito de Guardianes de la Galaxia.