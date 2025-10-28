Después del éxito del mundial de desayunos, Ibai presenta su siguiente competición con el debut de España

Que Ibai Llanos es experto en crear contenido viral no es ningún secreto. Hace mucho que el vasco no solo llegar a millones de espectadores en eventos especiales como La Velada, sino que ha convertido estas audiencias en su día a día con los vídeos cortos que comparte en su canal de TikTok.

El último ejemplo ha sido el Mundial de desayunos, que llegó a todas las partes del mundo siendo todo un fenómeno en Latinoamérica. Ante este éxito Ibai ha querido comenzar una nueva competición con una temática completamente distinta, pero que promete cautivar igualmente a millones de usuarios.

Ibai da comienzo al Mundial de objetos

Este primer vídeo ha servido para que el vasco presente la idea, que no podría ser más sencilla. El funcionamiento es el siguiente: hay un objeto para representar a cada país, y este es atado a una cuerda para balancearse y batirse en duelo con el contrincante. El que acaba siendo destruido antes por los impactos, es el que cae eliminado.

Tras la explicación, Ibai ha inaugurado el torneo con el debut de España en dieciseisavos, que se ha enfrentado a Japón. Por el lado español, un cerdito rojo ha sido el escogido; mientras que el país asiático ha sido representado por un gato de la suerte.

Tras unas cuantas rondas en las que todo parecía indicar que la balanza se iba a decantar del lado español, el gato japonés con solo la cabeza consiguió destrozar al cerdo, que estaba en ese momento bastante entero.

De esta manera, España ha sido eliminada en este mundial en primera ronda y Japón se ha convertido en el primer país en alcanzar los octavos de final. Habrá que esperar para ver quién es su rival en esta próxima ronda para la que Ibai “reconstruirá” el gato.