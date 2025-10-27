Ibai sigue demostrando su mejoría física completando 10 kilómetros en menos de 1 hora: "Yo estoy flipando"

Aunque hace bastante tiempo que Ibai ha dejado de compartir contenido sobre su cambio físico en TikTok, eso no significa que el popular creador de contenido haya dejado de lado sus entrenamientos ni mucho menos. Su apariencia física así lo demuestra cada vez que se pone delante de una cámara, pero sus capacidades lo reflejan aún mejor.

El vasco ha compartido recientemente una publicación en redes con una captura de uno de sus últimos ejercicios en el que ha completado 10 kilómetros de distancia en un tiempo que se ha convertido en su récord personal y que le ha sorprendido incluso a él mismo.

Ibai Llanos presume de su rendimiento físico

La imagen que publicó el streamer en redes es una captura de pantalla con los detalles de uno de sus entrenamientos. En esta se puede ver que Ibaicompletó un poco más de 10 kilómetros en 58 minutos y 20 segundos, un gran tiempo que es todavía más impresionante si tenemos en cuenta el punto físico del que viene el vasco.

Para alcanzar estos números hay que mantener un ritmo constante de 6 minutos por kilómetro, una cifra que es un gran logro para los corredores principiantes y que está dentro de tiempos sólidos para los que tienen un poco más de experiencia.

En la publicación de Ibai se puede apreciar el orgullo que le ha producido conseguir esta marca, asegurando que se ha quedado “flipando” con ella. Lo cierto es que no es de extrañar, porque no quedan tan lejos sus primeros vídeos corriendo en los que le costaba incluso completar la famosa cuesta que está cerca de su casa.

Así, el streamer también demuestra que el resultado de este cambio físico no ha sido solo en su apariencia, sino que ha tenido unas consecuencias muy positivas en sus capacidades, algo que siempre ha destacado como lo verdaderamente importante para él.